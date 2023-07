Katholische Kirche lädt zum Gottesdienst unter freiem Himmel

Im August 2022 hatte das Stadtdekanat zum Gottesdienst am Centro Oberhausen geladen.

Oberhausen. Die katholische Stadtkirche in Oberhausen lädt wieder zum stadtweiten Gottesdienst ein – traditionell mitten in der Stadt unter freiem Himmel.

Was ist mir heilig? Unter diesem Motto steht der diesjährige stadtweite Gottesdienst, den die katholische Stadtkirche traditionell unter freiem Himmel feiert – am Sonntag, 6. August, auf dem Großen Markt in Sterkrade, direkt vor der Kirche St. Clemens. Los geht’s um 10 Uhr.

Programm gibt es bereits am Vorabend: Zum Konzert der Worship Projekt Band sind ab 19 Uhr ebenso alle Bürgerinnen und Bürger willkommen wie auch zum Gottesdienst am Sonntag. Darüber informiert die Stadtkirche in ihrer Einladung. Für den Samstagabend erhoffen sich die Gläubigen auch nette Gespräche bei Speis’ und Trank, ebenfalls auf dem Großen Markt.

Motto des Katholikentags: „Kirche findet Stadt“

„Wir freuen uns sehr, dass nach dem großen Oberhausener Katholikentag im Jahr 2016 die Tradition der stadtweiten Gottesdienste entstanden ist und dauerhaft gelebt wird“, sagt Stadtdechant André Müller. „Mit unseren öffentlichen Gottesdiensten mitten in der Stadt zeigen wir, getreu unserem Katholikentags-Motto ,Kirche findet Stadt’, dass wir Teil der Stadtgesellschaft sind und gerne den Kontakt zu den Menschen suchen“, ergänzt der Katholikenratsvorsitzende Thomas Gäng.

Das Leitwort „Was ist mir heilig?“ soll die Menschen demnach einladen, einmal darüber nachzudenken, was Ihnen in Ihrem Leben wirklich wichtig, ja, sogar heilig ist. „Das kann von der profanen morgendlichen Lektüre der WAZ bei einer Tasse Kaffee bis hin zum Schutz des Klimas oder des Lebens gehen“, erläutert Gäng das diesjährige Motto.

Neben dem Hauptgottesdienst gibt es am Sonntag auch einen kindgerechten Gottesdienst im Pfarrgarten. Nach dem Gottesdienst lädt die Stadtkirche zu einem Familien-Mitsing-Konzert. Für den stadtweiten Gottesdienst erwartet das Stadtdekanat bis zu 1500 Gläubige.

