Katholische Jugend bietet Lieferservice für Nikoläuse an

Nikoläuse wie diesen bringen die ehrenamtlichen Helfer der Katholischen Jugend Sterkrade auf Wunsch am 5. Dezember bis an die Haustür.

Oberhausen. Die Katholische Jugend in Oberhausen-Sterkrade klärt mit Hilfe eines Schoko-Lieferservices darüber auf, wer Sankt Nikolaus überhaupt war.

Ganze besondere Schokoladen-Nikoläuse versüßen jetzt den Adventsbeginn in Sterkrade. Der Katholische Jugendverband macht mit einer ausgefallenen Idee auf den Unterschied zwischen Weihnachtsmann und Nikolaus aufmerksam: Die Mitglieder bieten im Corona-Advent einen speziellen Schoko-Nikolaus-Lieferservice an.

Der Beginn der Adventszeit rückt näher und damit auch der Nikolaus-Tag am 6. Dezember. Was die Jugendlichen in Sterkrade aber zunehmend ärgerte: Der heilige Nikolaus von Myra wurde in den letzten Jahren immer häufiger mit der konsumgeprägten Werbefigur des amerikanischen Weihnachtsmanns verwechselt. Auf diesen Umstand reagiert die Katholische Jugend der Gemeinde St. Clemens mit dem Verkauf von „echten” Schokoladen-Nikoläusen und unterstützt dabei gleichzeitig auch noch ein Hilfsprojekt für in Not geratene junge Frauen in Bolivien.

Eine schmackhafte Überraschung für Familie und Freunde

Zahlreiche fair gehandelte Schokoladen-Figuren finden deshalb gerade ihren Weg nach Sterkrade. Verkauft werden sie unter anderem am 28. November am Verkaufsstand auf dem Sterkrader Wochenmarkt (Steinbrinkstraße gegenüber Kirche). Aber eben auch über den neuen Lieferservice. Die schmackhaften Mantelträger werden in schicker Verpackung und mit Informationen über den Bischof Nikolaus von Myra aus dem 4. Jahrhundert angeboten. Über den Lieferservice können diese online unter https://kjg-stclemens.de/nikolaus oder telefonisch unter der Nummer 0208/62912981 bestellt werden.

Die Bestellungen werden am 5. Dezember durch die ehrenamtlichen Aktiven des Verbandes direkt bis zur Haustür geliefert. So besteht nicht nur die Möglichkeit sich selbst, sondern auch Freunden, Bekannten und Verwandten eine Freude zu machen, indem einfach die entsprechende Lieferadresse in Sterkrade bei der Bestellung mit angeben wird.

Der Erlös kommt dem Lateinamerika-Hilfswerk Adveniat zugute, das mit den Spenden in Not geratene junge Frauen in der bolivianischen Diözese El Alto unterstützt, aber auch der Jugendstiftung „hilfreich, edel & gut” des Bundes der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ) im Bistum Essen sowie der Kinder- und Jugendarbeit der KJG St. Clemens in Sterkrade.

