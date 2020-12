Katharina Nocun stellt sich Online-Gespräch zu „Fake Facts“

Die frühere Piraten-Politikerin Katahrina Nocun (im Auto), hier mit Benjamin Stuckrad-Barre und Katrin Bauerfeind als Interview-Partner in Berlin.

Oberhausen. NRWeltoffen bittet um rechtzeitige Anmeldungen für die Zoom-Debatte mit der Autorin und Kritikerin neuzeitlicher Verschwörungsmythen.

Mit der Corona-Pandemie haben Verschwörungstheorien einen neuen unheilvollen Aufschwung genommen. Allzu schnell werden einfache Behauptungen für komplizierte Sachverhalte als Wahrheiten präsentiert. Insbesondere in den sogenannten Sozialen Medien verbreiten sich verdrehte Fakten, Unwahrheiten, Lügen und gezielte Falschinformationen rasant.

Selbst Menschen aus der Mitte der Gesellschaft werden so radikalisiert und manche lehnen in der Folge auch die Demokratie als Ganzes ab. Dieses Phänomen haben Katharina Nocun , die als „ Kattascha“ bloggende frühere Piraten-Politikerin, und Pia Lamberty genauer untersucht und in ihrem Buch „ Fake Facts – wie Verschwörungstheorien unser Denken beeinflussen“ kenntnisreich beschrieben.

Die Oberhausener Koordinierungsstelle „ NRWeltoffen “ lädt alle Interessierten zu einem Online-Gespräch mit der Autorin Katharina Nocun ein. Das Autorinnengespräch beginnt am Montag, 18. Januar 2021, um 18.30 Uhr auf der virtuellen Plattform Zoom. Bereits jetzt wird um Voranmeldung gebeten, da es nur ein begrenztes Kontingent an Teilnahmeplätzen im Netz gibt.

Interessierte können sich mit einer E-Mail bei nrweltoffen@ awo-oberhausen.de anmelden.