Katalysatoren auf Pendlerparkplatz in Oberhausen gestohlen

Oberhausen. Die Täter sind mit einem Winkelschleifer angerückt – auf einem Pendlerparkplatz in Oberhausen sind zwei Auto-Katalysatoren gestohlen worden.

Katalysator-Dienstahl in Oberhausen: Auf einem Pendlerparkplatz haben die Diebe zugeschlagen.

Am Montag, 13. Dezember, gegen 16 Uhr haben zwei Autobesitzer auf dem Pendlerparkplatz in Oberhausen-Lirich an der Ruhrorter Straße einen Diebstahl an ihrem Fahrzeug festgestellt. Beide Fahrzeuge waren nach 6 Uhr abgestellt worden; gegen 16 Uhr haben die Besitzer dann beim Starten des Motors das Fehlen des Katalysators festgestellt.

Die Katalysatoren sind offensichtlich mit einem Winkelschleifer abgeschnitten worden, berichtet die Polizei. Die betroffenen Fahrzeuge, ein Opel Corsa und ein VW Golf, waren nur wenige Meter voneinander entfernt geparkt. Zeugen können sich beim Kriminalkommissariat 22 der Polizei Oberhausen unter 0208 826-0 melden oder per Mail an die Adresse poststelle.oberhausen@polizei.nrw.de

