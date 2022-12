Kastell-Weihnachtsmarkt in Holten findet wieder statt

Klein und gemütlich: der Weihnachtsmarkt am Kastell in Holten im Jahre 2017.

Oberhausen. Am 10. und 11. Dezember laden bunte Buden zum Flanieren an der ehemaligen Wasserburg ein. Stadtteil-Bewohner sorgen für ein besonderes Ambiente.

Nach drei Jahren Pause findet endlich wieder der beliebte Weihnachtsmarkt am Kastell in Holten statt. Leckereien, kalte und warme Getränke sowie Handwerkskunst, Selbstgemachtes und Kleinigkeiten zum Verschenken laden laut Veranstalter zu einem Besuch der historischen Stätte im Stadtnorden ein. Der Wochenend-Weihnachtsmarkt öffnet am Samstag, 10. Dezember, von 13 bis 21 Uhr, und am Sonntag, 11. Dezember, von 12 bis 18 Uhr seine Tore. Gastgeber sind die Mitglieder der Holtener Interessen- und Bürgergemeinschaft.

Heimeliges Licht als Hoffnungsschimmer

In den wirtschaftlich und weltpolitisch schweren Zeiten soll auch die Weihnachtsbeleuchtung in Holten nicht komplett fehlen. Der Marktplatz wird weihnachtlich geschmückt und leuchtet am Abend. Dazu auch wie im letzten Jahr die Kastellstraße. Hinzu gekommen ist durch das Engagement von Holtener Bürgerinnen und Bürgern eine Beleuchtung von der Krummestraße bis zur Kirche. So soll ganz Holten am Abend weihnachtlich erstrahlen.

