Karneval Oberhausen: So fahren Busse an den tollen Tagen

Oberhausen Wie kommen Jecken zum Karnevalszug? Wie lange fahren Busse an Altweiber? Wir geben eine Übersicht über den Bus-Fahrplan in Oberhausen.

Wenn Närrinnen und Narren feiern, wird manchmal das ein oder andere Gläschen geleert. Wer feucht-fröhlich schunkelt, sollte sein Fahrzeug aber unbedingt stehen lassen. Busse und Bahnen der Stoag-Linien verbinden wichtige Karnevals-Hotspots in Oberhausen miteinander. Doch Narren sollten die Feinheiten des Fahrplans für die Partyplanung kennen – vor allem an Altweiber.

Wer am Donnerstag, 8. Februar, eine der zahlreichen Karnevalspartys besucht, muss die Uhr im Blick behalten. Häufig denken nämlich Jecken, dass zur Weiberfastnacht – wie an den Wochenenden – die Nachtexpress-Buslinien bis zum frühen Morgen verkehren. Das ist aber nicht so. Es gilt der reguläre Fahrplan. Das bedeutet: In der Regel fahren gegen 1 Uhr die letzten Nachtlinien durch Oberhausen. Wer eine besonders gute Kondition hat, kann immerhin die erste Morgen-Taktung gegen 4.30 Uhr nehmen.

Karnevalszüge Oberhausen: Buslinien ändern in Osterfeld und City die Wegstrecke

Am Nelkensamstag, 10. Februar, zieht der Karnevalszug ab 15 Uhr durch Osterfeld. Gegen 13 Uhr wird der Busverkehr über Werthfeldstraße, Fahnhorststraße und Kapellenstraße umgeleitet. Von der Ersatzhaltestelle „Olga-Park“ auf der Werthfeldstraße und einer Ersatzhaltestelle an der Vestischen Straße, Ecke Fahnhorststraße, fahren Pendelbusse in die Osterfelder Innenstadt.

Da der große Karnevalszug am Tulpensonntag, 11. Februar, ab 14 Uhr durch die Oberhausener Innenstadt zieht, ändert sich auch hier die Wegstrecke der Busse. Ab 11.30 Uhr werden Haltestellen, die im Bereich der Absperrung liegen, von den Bussen nicht mehr angefahren und umgeleitet. Zwischen 12 und 17.30 Uhr fährt die Linie 112 zwischen Sterkrade und Mülheim nicht durch, sondern wird am Oberhausener Hauptbahnhof mit Pendelbussen zwischen Hauptbahnhof und Landwehr ergänzt, da der Karnevalszug den Schienenweg kreuzt. Fahrgäste müssen also umsteigen.

Karnevalszüge Oberhausen: Straßen werden erst nach der Reinigung freigegeben

Häufig die praktischste Wahl: Wer mit dem Bus zum City-Karnevalszug möchte, sollte am Hauptbahnhof ein- und aussteigen. Hier gibt es die meisten Verbindungen.

Nach den Karnevalszügen werden die Straßen sowohl in Osterfeld als auch in Alt-Oberhausen zunächst gereinigt und danach von der Polizei für den Straßenverkehr freigegeben. Erst dann fahren die Buslinien wie gewohnt. Dies ist meist gegen 18.30 Uhr der Fall.

