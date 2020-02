Karneval Oberhausen: Kreisliga-Bomber spricht – Raben tanzen

Der Karneval zieht weiter an Tempo an: Am Freitag feierte die junge Karnevalsgesellschaft Eisenheim Zick-Zack in den VIP-Räumen von Rot-Weiß Oberhausen ihren Ordensempfang. Am Samstag legten die Sterkrader Raben mit der Prunksitzung in der Tanzschule Mettler nach – und der sonntägliche „Rheinische Frühschoppen“ lockte in die Luise-Albertz-Halle. Unsere närrische Konferenz-Schaltung.

Torschützen-König bei RWO

Er weiß, wo das Tor steht – und wo die Narrenkappe hängt. Michel Hilgert steht bei der Karnevalsgesellschaft Eisenheim Zick-Zack als Präsident in der Bütt. In der vergangenen Saison traf der 36-Jährige in der Fußball-Kreisliga C für das „Team 12“ von Rot-Weiß Oberhausen fabelhafte 77 Mal ins gegnerische Tor. Nun führt der Kreisliga-Bomber pointiert durch den närrischen Abend. Gelernt ist gelernt.

Hexenkessel in Sterkrade

Hier kommt die Feuerwehr! Die Kindergarde der Sterkrader Raben machte Ex-Prinz Clemens Rüter eine Freude. Foto: Kerstin Bögeholz / FUNKE Foto Services

Nein, frieren muss bei den Sterkrader Raben niemand. 200 Narren feiern in der Tanzschule Mettler zwischen Girlanden bei Pils und Käsebrötchen. Verkleidete werden mit Besen gesehen – das passt zum Hexenkessel. Rednerin Tante Gertrud setzt auf Situationskomik. Und mit Schlagersänger Christian Franke („Ich wünsch dir die Hölle auf Erden“) steht ein weiterer Einheizer erst noch in den Startlöchern.

Emma begeistert bei RWO

Was die Großen können, das kann Emma (10) schon lange. Das junge Tanzmariechen der Eisenheimer wirbelt durch den VIP-Raum von RWO, schlägt aus dem Stand heraus ein Rad und sorgt damit bei den Besuchern reihenweise für staunende Gesichter. Tänzerisch haben sich die Eisenheimer sowieso gemausert. Gleich drei Tanzgarden bringen die erst 2015 gegründete Gesellschaft mittlerweile in Bewegung. Vielleicht fallen Schlagersänger Chriss Martin darum seine Mitklatsch-Songs zwischen den dekorativen Fotos von RWO-Legenden anschließend so leicht.

Prinzenteam erzählt in Sterkrade

Eisenheim tanzt Zick-Zack. Die junge Karnevalsgesellschaft feierte bei guter Stimmung in den VIP-Räumen von Rot-Weiß Oberhausen. Foto: Jörg Schimmel / FUNKE Foto Services

Stadtprinz Dirk I. (Loege) reist von Saal zu Saal – und unternahm bekanntlich in der vergangenen Woche sogar für einen Empfang einen Abstecher in die Niederlande. Sein Prinzenbus wirkt wie ein rollender Kleiderschrank. Mit Fächern für Utensilien und Kleiderhaken fürs Ornat. Was macht das Team in den Pausen? „Sollte zwischen den Terminen noch Leerlauf sein, können wir einen Raum in der Bernarduskapelle als Ruhezone nutzen“, verrät Hofmarschall Marcel Habendorf.

Essen überrascht bei RWO

Beim Fußball Rivalen, im Karneval gerne gesehen: Die Prinzengarde der Stadt Essen schaut bei Zick-Zack im RWO-Leistungszentrum vorbei. Bei entspannter Stimmung werden Orden ausgetauscht. Und die Besucher erkennen auch interessante Verbindungen. Denn Oberhausen leistet in der Nachbarstadt jecke Entwicklungshilfe. Schließlich wird die Juniorengarde des Essener Regenten von Joline Golumski und Maurice Trittin trainiert – beides erfahrene Tänzer bei der Karnevalsgesellschaft Grün-Rot Wagaschei aus Alstaden.

Raben tanzen in Sterkrade

Heute fliegt die Kuh? Rednerin Tante Gertrud sorgte bei der Prunksitzung der Sterkrader Raben für komische Momente. Foto: Kerstin Bögeholz / FUNKE FotoServices

Stolze Mütter zücken die Handys. Bei den Sterkrader Raben zeigen selbst die Jüngsten ihr Können. Mit nur vier Jahren sammeln manche schon die erste Bühnenerfahrung. Die Garde feiert 4 x 11 Jahre – und entzückt. Ex-Prinz Clemens Rüter moderiert und freut sich über einen Feuerwehr-Showtanz. Klar, schließlich arbeitet der Präsident der Raben als Brandbekämpfer in Gelsenkirchen. Tanzen können bei den Raben sämtliche Geschlechter und Altersklassen. Die Senioren zeigen ein thematisches „Best of“ von Sister Act bis Tanz der Vampire. Und auch das Männerballett steht seit Jahren für sich.

Oer-Erkenschwick besucht RWO

Eisenheim zeigt sich weiter städteübergreifend gut gelaunt. Nun trifft auch noch karnevalistischer Besuch aus Oer-Erkenschwick am Leistungszentrum von RWO ein. Hintergrund: Zick-Zack-Närrin Silke Hilgert regierte in der westfälischen Stadt für die KG Blau-Weiß am Stimberg in der vergangenen Session als Prinzessin. Oliver Trum, Vorsitzender des Vereins, ist gebürtiger Oberhausener und fädelte den Narrenaustausch ein. Mehr noch: Hilgerts Vater holte Trum einst in den Karneval.

Prinz zu leise in Sterkrade

Oberhausen Nächste Prunksitzung bei der Hoag Die Karnevalsgesellschaft Grün-Weiß Hoag feiert am Samstag, 15. Februar, ab 19 Uhr in der Luise-Albertz-Halle die nächste Prunksitzung in Oberhausen. Das Programm ist mit den „Red Shoe Boys“, den Parodien von Jörg Hammerschmidt und den „Euro Voices“ international-närrisch besetzt. Mit der Gruppe „Op Kölsch“ möchte der Verein auch die rheinische Mundart pflegen. Eintrittskarten zum Preis von 25 Euro sind im Vorverkauf erhältlich bei Uwe Dehne (0177/34 18 842) und bei Radio Radtke (Knappenstraße 81-83). An der Abendkasse gibt es keine Tickets.

Ungewohnte Situation als Prinz Chris I. (Höppner) aus dem Dreigestirn bei den Sterkrader Raben zum Mikrofon greift. Als er seine Grußworte anstimmt, fordert das Publikum tatsächlich mehr Lautstärke. „Seltsam, normalerweise sagen die Leute, ich sei zu laut“, wundert sich der singende Machthaber. Kein Problem für den Regenten – Sekunden später hat seine Ansprache ordentlich Dampf drauf.

Herren sitzen in der Stadthalle

Fehlt noch was? Neben der Party „Z(S)wing mit Bernie“ der Seniorengemeinschaft Bernhardiner am Samstag startet die sonntägliche Herrensitzung, längst „Rheinischer Frühschoppen“ genannt. Nach 16 Jahren feiern die Herren wieder in der guten Stube. Die Veranstalter vom Hauptausschuss Groß-Oberhausener Karneval setzen auf Kneipenatmosphäre. Eine Theke steht im Innenraum, blau-weiße Luftballonketten schlängeln sich bis auf die Bühne, auf der Spaßmacher scherzen und Garden tanzen. Die Initiatoren zählen 470 feiernde Männer – 120 mehr als im Vorjahr im Ebertbad.