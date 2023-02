Schunkel doch eene mit! Am Altmarkt in Oberhausen haben am Donnerstag die tollen Tage begonnen. Die Weiberfastnacht lockt mit jecken Terminen bis in die Nacht.

Narrenticker Karneval: Oberhausen Helau! So starten Jecken an Altweiber

Oberhausen. Konfetti-Start: Am Altmarkt in Oberhausen haben die tollen Tage begonnen. Narren übernehmen das Kommando: Welche Kostüme häufig gesichtet werden.

Wolle mer se reinlasse? Kein anderer Tag der Karnevalssession bietet in Oberhausen so viele Karnevalstermine wie Altweiber. Was in der Stadt los ist, steht in unserem Narrenticker.

9 Uhr: Der frühe Vogel fängt die Kamelle? Erste Jecken treffen am Hauptbahnhof ein. Hier scheiden sich die närrischen Geister: Mit der Bahn fahren Export-Narren nach Köln und Düsseldorf. Der Patrioten-Jeck bleibt natürlich in Oberhausen. Am närrischen Altmarkt in der Innenstadt bleibt es aber noch ruhig. Konfetti-Geduld! Okay, bis 11.11 Uhr ist es ja auch noch etwas hin.

10 Uhr: Kostüme überall? Genau, und verblüffend viele Jecken zeigen sich als Blumenkinder. Wenn schon die Sonne am Himmel schlapp macht, jubeln etliche Narren eben bodenständig sommerlich. Regenschirme gehören nicht zum Kostüm, trotz wenig närrischer Prognosen. Mancher reckt den Kopf zum Himmel: „Heute bitte keine feuchte Kamelle!“

10.45 Uhr: Gleich geht’s los auf dem Altmarkt! Aber doch bitte mit der richtigen Musik. Die ganz bestimmt inoffizielle Hitparade mit Karnevalsliedern in dieser Saison lautet: 1. „Kölsche Jung“ von Brings. 2. „Leeve Marie“ von Die Pavaier und 3. „Nie mehr Fastelovend“ von Querbeat. Und ja, im Revier feiern sie ja auch mit Schlagern. Die drei Schlagerhits der Session: 1. „Wir sagen danke schön“ von den Flippers. 2. „Herzbeben“ von Helene Fischer. 3. „Himmelblaue Augen“ von Anna-Maria Zimmermann.

11 Uhr: Der Altmarkt füllt sich nach und nach. Hunderte Frauen (und ja, einige Männer) schunkeln von links nach rechts. „Wunderbar, wunderbar…“ von den Räubern schallt aus der Konserve. Die Jecken der AOK Weiß-Rot betätigen sich als Marktmeisterinnen. Die Oberhausener Tollitäten rüsten sich für den längsten Tag. Stadtprinz Rainer I. (Lettkamp) rechnet vor: „Bis tief in die Nacht werden es Dutzende Termine.“

