Karneval Oberhausen: Das planen die Eulen zum Prinzenempfang

Oberhausen. Die Karnevalssession steht in Oberhausen vor der Tür: Doch werden alle Veranstaltungen planmäßig starten? Der Eulenorden hat sich entschieden.

Die Zeit rennt und setzt sich eine Narrenkappe auf. Schon in einem Monat beginnt die Karnevalssession 2021/2022. In Oberhausen fragt man sich nach dem ausgefallenen Corona-Jahr: Was planen Vereine und Institutionen?

Dazu zählen auch die Ritter des Eulenordens „Närrische Weisheit“. Normalerweise laden die Eulen in der Session in die Luise-Albertz-Halle ein, um neue Würdenträger ins Kapitel aufzunehmen und bei einem jecken Programm zu feiern. Diese schon am Vormittag startende Veranstaltung wird stets an einem Sonntag mit dem Prinzenempfang kombiniert. Und diesmal?

Karneval 2021/2022: Keine neuen „Eulen“ werden ernannt

Der Eulenorden hat auf der Burg Vondern nun unter 3G-Regeln getagt - und sich entschieden: „Es wird am 13. Februar 2022 einen Prinzenempfang zu Ehren des Stadtprinzen Jörg I. Becker in der Luise-Albertz-Halle geben. In diesem Festakt werden aber keine neuen Mitglieder in den Eulenorden aufgenommen. Ein mehrheitlich abgestimmtes Verfahren brachte dieses Ergebnis.“

Stattdessen möchten die Narren Theo Heineke, ehemaliger Vorstandsvorsitzender der EVO, für seine 25-jährige Mitgliedschaft ehren. Ein jeckes Rahmenprogramm unter aktuellen Corona-Regeln mit JP Weber, Willibert Pauels, Kai Magnus Sting und seiner Tollität steht ebenfalls an.

Karneval 2021/2022: Eulenorden benennt Findungskommisson

Der Vorstand um Präsident Walter Paßgang, Vizepräsident Bernhard Elsemann, Schatzmeisterin Jutta Kruft-Lohrengel und Schriftführer Werner Overkamp wurde für zwei weitere Jahr bestätigt.

Auch die Satzung wurde geändert und um eine Findungskommission ergänzt, die bei der Wahl künftiger, neuer Eulen helfen soll. „Diese besteht aus dem Präsidium und den Damen und Herren: Hauptausschuss-Präsident Ludger Decker, Elia Albrecht-Mainz und Jürgen Fischer. Diese Findungskommission wird der Mitgliederversammlung geprüfte Vorschläge unterbreiten.“

Mit dem Prinzenempfang steht eine weitere Veranstaltung nach dem Hoppeditzerwachen am Friedensplatz (11. November), Prinzenkürung in der Stadthalle (13. November), Damensitzung im Atrium (7. Januar 2022) und der Herrensitzung in der Stadthalle (23. Januar 2022) fest.

