Karneval Karneval in Oberhausen: Stadtprinz zieht positives Fazit

Oberhausen. Am Dienstag brachte Stadtprinz Rainer I. den Stadtschlüssel zurück ins Rathaus. Er und Oberbürgermeister Schranz zogen ein erstes Fazit.

Der Oberhausener Stadtprinz Rainer I. (Lettkamp) hat bei der symbolischen Schlüsselrückgabe ein positives Fazit des diesjährigen Karnevals gezogen. „Alle Umzüge und die vielen Erlebnisse und Begegnungen während der gesamten Session waren sehr beeindruckend. Es war eine unglaublich schöne Zeit, die ich mit meinem Team erleben durfte“, sagte er am Dienstag. Auch Oberbürgermeister Daniel Schranz war zufrieden: „Es war sehr beeindruckend, wie viele Menschen zu den Umzügen kamen und wie toll die Stimmung war“. Sein Dank gehe an alle Karnevalisten und besonders an das Prinzenteam sowie das Kinderprinzenpaar, sagte der CDU-Politiker.

Beim Kinderkarnevalszug in Osterfeld am Samstag trotzten 75.000 Jecken dem schlechten Wetter. Am Sonntag feierten in Alt-Oberhausen rund 130.000 Menschen den Karnevalszug. Auch die Umzüge in Alstaden und in Vondern sorgten für tolle Bilder.

Den Stadtschlüssel hatte das Prinzenteam traditionell an Altweiber aus dem Rathaus mitgenommen. Am Dienstag brachten sie ihn ordnungsgemäß zurück.

