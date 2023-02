Fahrpläne Karneval in Oberhausen: So fahren Busse und Bahnen

Oberhausen. An Karneval sind in Oberhausen nach langer Durststrecke wieder die Jecken unterwegs. Wie komme ich mit dem Bus zum Karnevalszug? Tipps der Stoag.

Der Oberhausener Verkehrsbetrieb Stoag rechnet damit, dass an Karneval 2023 besonders viele Menschen bei den Umzügen dabei sein werden. Zu lange haben sie wegen Corona und zuletzt wegen eines drohenden Unwetters auf Kamelle und Helau verzichten müssen. Daher setzt der Betrieb an den dollen Tagen mehr Busse als üblich ein. Straßensperrungen haben zudem Umleitungen zur Folge, die auch die Busse betrifft. Die Änderungen der Fahrpläne in der Übersicht.

Die Nachtexpresse: Die Linien der Oberhausener Nachtexpresse fahren in den Nächten von Freitag (17. Februar) auf Samstag und von Samstag auf Sonntag so lange, bis am nächsten Morgen der „normale“ Linienverkehr einsetzt. An Altweiber (Donnerstag, 16. Februar), Karnevalssonntag und Rosenmontag fahren die Nachtexpresse NE1 bis NE12 bis etwa 1 Uhr, der NE21 fährt bis gegen 5 Uhr. Die Tageslinien starten gegen 4.30 Uhr.

Die Revierflitzer: Die geräumigen schwarzen Taxis starten jeweils um 21 Uhr und fahren an Altweiber bis 2 Uhr des Folgetages. Von Freitag auf Karnevalssamstag sind sie bis 6 Uhr morgens im Einsatz, von Karnevalssamstag bis 9 Uhr am Karnevalssonntag, von Karnevalssonntag auf Rosenmontag sowie von Rosenmontag auf Veilchendienstag bis jeweils bis 2 Uhr morgens. Der Chauffeur-Service lässt sich über die Stoag-App via Smartphone buchen.

Umleitungen in Osterfeld: Wegen der Sperrung der Osterfelder Innenstadt während des Kinderkarnevalszugs am Samstag, 18. Februar, umfahren die Busse diesen Bereich weiträumig. Ab ca. 13 Uhr wird der Busverkehr über Werthfeldstraße, Fahnhorststraße und Kapellenstraße umgeleitet. Von der Ersatzhaltestelle „Olga-Park“ an der Werthfeldstraße und einer Ersatzhaltestelle an der Vestischen Straße, Ecke Fahnhorststraße, fahren Pendelbusse in die Osterfelder Innenstadt.

Umleitungen Innenstadt: Am Karnevalssonntag, 19. Februar, wird der Busverkehr ab ca. 11.30 Uhr wegen des Karnevalsumzuges in der Innenstadt umgeleitet. Sämtliche Haltestellen, die im Bereich der Absperrung liegen, können von den Bussen nicht angefahren werden. Für die An- und Abreise empfiehlt sich die Haltestelle „Hauptbahnhof“. Während des Karnevalszuges wird die Straßenbahnlinie 112 von ca. 12 Uhr bis 17.30 Uhr unterbrochen. Zwischen der Haltestelle „Landwehr“ und dem Hauptbahnhof fahren Busse statt Straßenbahnen im 15-Minuten-Takt. Während dieser Zeit pendeln die Straßenbahnen also nur zwischen Hauptbahnhof und Sterkrade-Neumarkt sowie zwischen Landwehr und Mülheim-Hauptfriedhof.

Umleitungen in Vondern und Alstaden : Am Rosenmontag wird die Linie 957 ab 14.15 Uhr für die Dauer des Rosenmontagsumzugs in Vondern zwischen den Haltestellen „Einbleckstraße“ und „Arminstraße“ umgeleitet. Kleinere Behinderungen sind im Raum Alstaden aufgrund des Pöstertrecks ab etwa 11 Uhr zu erwarten.

Straßenreinigung: Nach den Karnevalsumzügen werden sämtliche Straßen, an denen die Jecken gefeiert haben, durch die Wirtschaftsbetriebe gereinigt. Erst wenn diese Arbeiten vollständig abgeschlossen sind und der Bereich von der Polizei freigegeben worden ist, können die Stoag-Busse wieder den normalen Linienweg fahren. Das dauert erfahrungsgemäß bei den Karnevalszügen in Osterfeld und in Alt-Oberhausen bis gegen 18.30 Uhr.

Ticketempfehlung: Die Stoag empfiehlt für Fahrten in Oberhausen entweder das 4er-Ticket für 11,50 Euro (Kinder 6,40 Euro) für vier Fahrten oder das 24-Stunden-Ticket für beliebig viele Fahrten innerhalb von 24 Stunden für 7,60 Euro (Preisstufe A), jede weitere Person zahlt 3,80 Euro. Wer nicht länger als vier Stunden innerhalb von Oberhausen unterwegs ist, profitiert vom 4-StundenTicket für 4,50 Euro. Für die Karnevalsnächte empfiehlt die Stoag das HappyHourTicket für 3,40 Euro, das ab 18 Uhr bis zum nächsten Morgen für beliebig viele Fahrten innerhalb einer Stadt gültig ist.

Die Stoag-Kundencenter: Die Kundencenter sind am Karnevalssamstag und Rosenmontag regulär geöffnet. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stoag informieren, welche Tickets für die Anreise zu den Karnevalsveranstaltungen in Oberhausen oder in den umliegenden Karnevalshochburgen benötigt werden. Fahrkarten können dort, aber auch über die Stoag-App, in den Vorverkaufsstellen, an Automaten oder im Bus gekauft werden, nicht jedoch in der Straßenbahn. In den Bussen der Stoag ist bargeldloses Bezahlen mit allen gängigen Kreditkarten, mit Girocard und mit Google Pay und Apple Pay möglich. Unter der 24-Stunden-Hotline 0180 6504030 (gebührenfrei aus allen dt. Netzen) gibt es rund um die Uhr Fahrplanauskünfte.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Oberhausen