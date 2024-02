Karneval: Altweiber, Züge, Party in Oberhausen – das ist los

Hier geht’s los! An Altweiber versammeln sich die Jeckinnen und Jecken am Donnerstag, 8. Februar 2024, zur Weiberfastnacht auf dem Oberhausener Altmarkt.

Oberhausen Der Narrenfahrplan für tolle Tage: Wer Tipps für Partys und Züge sucht, ist hier richtig. Jecke Termine von Weiberfastnacht bis Veilchendienstag.

Altweiber

Es ist närrisch hergerichtet – also lasst die Jeckenspiele beginnen! Auf dem Altmarkt beginnt am Donnerstag (8. Februar 2024) die Alte Oberhausener Karnevalsgesellschaft um 11.11 Uhr mit den tollen Tagen. Bis etwa 13 Uhr wird bei hoffentlich trockenem Wetter gebützt. Karnevalsmusik gibt es von der Bühne. Eintritt frei!

Um 13 Uhr sollten alle Möhnen warmgeschunkelt sein. Das karnevalistische Protokoll schreibt fest: Stadtprinz Jörg I. (Becker) übernimmt das Kommando. Dafür muss er aber die Trutzburgen der Mächtigen erobern. Polizeipräsidium, Amtsgericht, Finanzamt werden närrisch gestürmt – bevor vor dem Rathaus (Schwartzstraße 72) der Stadtschlüssel von OB Daniel Schranz als Belohnung winkt. Eine jecke Karawane zieht mittags durch die Stadt. Eintritt frei.

Vor dem Rathaus wird im Partyzelt der „Blauen Funken“ munter weitergefeiert. In der benachbarten Stadthalle zündet die KG Weiss-Grün Hoag ab 15.30 Uhr den ersten Gang ihrer Altweiber-Sitzung mit den Stimmungsbands Dräcksäck und Sixpäck. Nur für Frauen! Eintritt: 28 Euro. Ab 18.30 Uhr startet die Aftershowparty. Tickets: 10 Euro.

Der Liricher Kult-DJ Klaus Celesnik poliert schon die Musik-Anlage, schließlich heißt es ab 16 Uhr im „Uerige Treff“ (Friedensplatz 13): „Die Weiber sind los!“ Kein Eintrittspreis, Mindestverzehr. Die Eisenheimer feiern nicht in der alten Industriesiedlung, aber in Sichtweite: Das kultig-zackige Altweiber 6.0 beginnt um 17.11 Uhr im Kulttempel (Mülheimer Straße 24). Mit dabei ist das Schlagerduo Bruderherz und Sänger Horst Krefeler. Eintritt ab 11 Euro. Männer dürfen direkt zum Start in den Saal.

Grüne Welle! Die Möhnen feiern zur Weiberfastnacht von Altmarkt bis Stadthalle – und mit so manchem klaren Bekenntnis. Foto: Gerd Wallhorn / FUNKE Foto Services

Die Frauen der KG Harmonie wollen ihrem Vereinsnamen alle Ehre machen. Um 19.11 Uhr beginnt im Haus Grieger (Alstadener Straße 133) die Altweiberparty mit dem Schlagerduo Bruderherz und dem Partysänger Kai van Zwamen. Tickets 10 Euro.

Karnevalsfreitag

Am eher ruhigeren Karnevalsfreitag schenkt die KG Zomkhosi den Jeckinnen und Jecken einen ein: Im Vereinsheim (Grenzwehr 25) startet der Abend „Cocktail fever“ mit lässigen Drinks statt überschäumendem Bier. Eintritt frei.

Kostüme aus dem Schrank, die KG Grün-Rot Wagaschei lässt Jecken wie verwandelt klatschen. Der Kostümball beginnt um 19.11 Uhr im Haus Union (Schenkendorfstraße 13) mit Sänger Chris Steger und DJ Kermit. Tickets: 15 Euro.

Nelkensamstag

Jetzt geht‘s zügig weiter! Der Kinderkarnevalszug beginnt um 15 Uhr in den Straßen von Osterfeld. Die Wagen stellen sich an der Rheinischen Straße, Bergstraße bis zur Ketteler Straße auf. An der Ecke Ketteler Straße und Vestische Straße zieht der närrische Lindwurm los.

Elefantös! Der Kinderkarnevalszug in Osterfeld lockt am Nelkensamstag wieder zehntausende Jeckinnen und Jecken an. Foto: Frank Oppitz / FUNKE Foto Services

Nach dem Zug ist vor dem Zug: Die Afterzugparty von Zomkhosi legt um 18 Uhr im Vereinsheim (Grenzwehr 25) los. Eintritt frei! Ab 19 Uhr feiert die AOK Weiß-Rot gemeinsam mit Blau-Gelb St. Marien ein Kostümfest im Hotel zum Rathaus (Freiherr-vom-Stein-Straße 41).

Um 20.11 Uhr startet die aller-aller-letzte Prunksitzung der Karnevalssession bei der KG Schwarz-Weiß Buschhausen. Schlagersänger Mike Bauhaus („Joleen“) ist in der Gaststätte Alt-Buschhausen (Lindnerstraße 191) angekündigt. Der Stadtprinz lässt für gewöhnlich zum letzten Mal seine Garde tanzen. Taschentücher nicht vergessen! 22 Euro.

Tulpensonntag

Der Hauptzug in der Innenstadt darf endlich loslegen. Um 14 Uhr heißt es: Helau voraus! Die Wagen stellen sich an der Friedrich-Karl-Straße auf. Fast sieben Kilometer müssen Mottowagen und Fußgruppen quer durch die Innenstadt mit Kamelle meistern.

Schon um 11.30 Uhr steigt eine Zugparty am Restaurant „Zu Tisch“ (Wörthstraße 12), nach der City-Karawane legt DJ Chris auf. Der Vorplatz und das „Zu Tisch“ können nur mit Eintrittskarte besucht werden. Diese kostet 5 Euro.

Er ist eigentlich immer verkleidet: Perücken-Schlagersänger Mickie Krause beschallt die Narren am Tulpensonntag bei „Steffy Helau“ an der Turbinenhalle Oberhausen. Foto: Ingo Otto / FUNKE Foto Services

Ab 13 Uhr starten Jecken im „Uerige Treff“ (Friedensplatz 13) die närrischen Motoren – DJ Klaus Celesnik geht an den Start. Das Steffy an der Turbinenhalle (Im Lipperfeld 23) packt wiederum Party-Stars aus. Mallorca-Könner Mickie Krause ist im Laufe des Abends genauso dabei wie Frenzy und der Bierkapitän. Ab 15 Uhr gehts los. Tickets ab 10 Euro.

Tohuwabohu gefällig? Die gleichnamige Karnevalsparty der Jugendsünde-Macher wirbelt um 16 Uhr im Zentrum Altenberg (Hansastraße 20). Der DJ legt Karnevalsmusik und gewohnte Discoklänge auf. Einlass ab 18 Jahren. Außerdem: Ab 17.30 Uhr laden AOK Weiß-Rot und Blau-Gelb St. Marien wieder ins Hotel zum Rathaus (Freiherr-vom-Stein-Straße 41) ein.

Rosenmontag

Die Alstadener sind im Startmodus, müssen sich aber noch bis 11.11 Uhr gedulden. Der kleine, aber beliebte Pöstertreck zieht über Bebelstraße, Heiderhöfen, Griesheimer Straße, Kiwittenberg, Franzenkamp, Brunostraße bis zur Alstadener Straße.

Es fliegt die Kamelle! Manch Alstadener Bär hat sich für den Pöstertreck am Rosenmontag sicher einen Vorrat angelegt. Foto: Kerstin Bögeholz / FUNKE Foto Services

Der letzte Karnevalszug ist ab 15 Uhr den Vondernern vorbehalten. Der Veedelszug stellt sich an der östlichen Schlossstraße auf und zieht über Glückaufstraße auf die Arminstraße – und während einer zweiten Runde durch die Siedlung. Ab 17 Uhr bittet die KG Blau-Gelb Vondern zur Afterzugparty in die Burg Vondern (Arminstraße 65). Eintritt frei.

Veilchendienstag

Oh Jammer, oh Jammer! Die kurze Karnevalssession neigt sich dem Ende entgegen. Ab 18 Uhr beerdigt die AOK Weiß-Rot im „Uerige Treff“ (Friedensplatz 13) den Hoppeditz. Eintritt frei! Den typischen Speisefisch gibt es an gleicher Stelle natürlich erst einen Tag später zwischen 11 und 22 Uhr – am Aschermittwoch.

