Kandidaturen sind bis 19. April möglich

Wer für das fünfte Jugendparlament mit der Wahlperiode 2020 bis 2022 kandidieren möchte, kann sich noch bis zum 19. April im Internet auf der Seite jugendparlament-oberhausen.de dafür registrieren. Es kann aber nur antreten, wer am Stichtag 3. Juni mindestens 13 Jahre und noch keine 18 Jahre alt ist.

Die Wahlen finden an den einzelnen Schulen zwischen dem 27. April und dem 3. Juni statt. Jede Schule stellt normalerweise zwei Mitglieder. Theoretisch wird an allen 19 weiterführenden Schulen in Oberhausen gewählt. Bei der letzten Wahl haben sich 15 Schulen daran beteiligt. Alle Schülerinnen und Schüler dieser Schulen sind wahlberechtigt.

Die Stimmen werden bis 8. Juni ausgezählt. Das neue Jugendparlament soll am 18. Juni zu seiner ersten Sitzung zusammenkommen. Zehn Sitzungen im Jahr sind geplant.