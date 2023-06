Um den Verkehr in der Stadt umzuleiten, richtet Oberhausen auch vorübergehende Einbahnstraßen ein.

Innenstadt Kanal-Arbeiten in der City: Straßenführung ändert sich

Oberhausen. In der Oberhausener Innenstadt beginnen am Montag Arbeiten am Kanalnetz. Die Stadt ändert vorübergehend die Straßenführung. Eine Übersicht.

In der Alt-Oberhausener Innenstadt stehen Arbeiten am Kanalnetz an. Das hat erhebliche Auswirkungen auf den Verkehr, denn die Straßenführung ändert sich.

Die Baustelle wird an der Helmholtzstraße eingerichtet, dort sind die Arbeiten am Kanal nötig. Darauf weist die Stadt in einer aktuellen Mitteilung hin. Zunächst geht es um den ersten Bauabschnitt zwischen Stöckmannstraße und Christoph-Schlingensief-Straße. Eine Übersicht der Änderungen:

Die Helmholtzstraße wird in Höhe der Stöckmannstraße voll gesperrt und die Stöckmannstraße von der Goebenstraße und Friedrich-Karl-Straße als Sackgasse ausgewiesen.

Entsprechende Umleitungen werden eingerichtet. Die Bauarbeiten für den ersten Bauabschnitt beginnen am Montag,19. Juni, und sollen etwa sechs Wochen dauern.

