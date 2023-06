Kampf um den Vogel: Holten sucht neues Schützen-Königspaar

Oberhausen. Am Wochenende vom 16. bis 19. Juni feiert die Bürger-Schützen-Gilde Holten ihr großes Schützenfest. Es endet mit Fahrtenliedern am Lagerfeuer.

Die mit grün-weißen Fähnchen geschmückten Straßen und Gassen in Holten deuten es bereits an: Am Wochenende vom 16. bis 19. Juni feiert die Bürger-Schützen-Gilde Holten ihr großes Schützenfest.

Am Freitag steigt im Zelt am Kastell erneut der „Midsummer Rock“. Hier wird Cover-Rock der Band Redline zu hören sein. Karten gibt es im Vorverkauf auf www.midsummer-rock.com oder an der Abendkasse (10 Euro). Mit der Feier eines ökumenischen Gottesdienstes im Festzelt beginnt am Samstag dann das eigentliche Schützenfest. Nach der Eröffnung mit weithin zu hörenden Böllerschüssen werden am Vormittag ab 11.15 Uhr auf dem Hochstand unter den Jugendlichen zwischen 14 und 21 Jahren Nachfolger für den amtierenden Prinzen Nico I. Hilbig und seine Prinzessin Ann-Kathrin I. Hilbig gesucht.

Bürger und Kinder Holtens

Am Nachmittag treffen sich die Schützen dann am Kastell, um das Königspaar Andrea I. und Frank I. Marchefka mit Throngefolge einzuholen. Am Abend findet im Kastell der traditionelle Holtener Abend statt – der Ball für die amtierenden Majestäten.

Der Sonntag steht im Zeichen der Bürger und Kinder Holtens. Auf dem Hochstand wird der Bürgerkönig ausgeschossen und die Kinder können sich auf der Hüpfburg vergnügen. Am Montag beginnt der Kampf um die Königswürde unter den Schützen mit dem Eichelschießen der Ehrenschützen um 10 Uhr. Nach dem Mittagessen geht es dann um den Rumpf des Vogels. Am Abend erfolgt die Inthronisation des neuen Königspaares und des neuen Prinzenpaares auf dem Krönungsball. Gegen Mitternacht endet das Schützenfest mit Fahrtenliedern am Lagerfeuer.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Oberhausen