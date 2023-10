Kampf gegen Enkeltrickbetrüger – Stickeralbum ist ein Hit

Oberhausen. Enkeltrickbetrüger haben in Oberhausen schlechte Karten: Die Stickeralben der Polizei zur Vorbeugung gegen solche Machenschaften sind gefragt.

Die Polizei Oberhausen setzt ihre Infokampagne gegen Enkeltrickbetrüger mit unvermindertem Tempo fort. Jetzt hat es einen großen Info- und Aktionsnachmittag an der Rolandschule gegeben.

Viele Großeltern, Eltern und Enkel kamen dieser Einladung nach. Vor allem für die Kinder war die Präsenz eines waschechten Polizisten eine große Attraktion. Sie stellten Polizeisprecher Tom Litges viele Fragen und zeigten großes Interesse an den Stickertüten. Denn: Mit den Sammelbildern aus diesen Tüten werden ja bekanntlich die eigens von der Polizei Oberhausen aufgelegten Stickeralben bestückt, die wichtige Infos im Kampf gegen die dreisten Enkeltrickbetrüger enthalten.

Warnhinweise bleiben länger präsent

Ob nun als falscher Polizist, Wasserwerker oder durch einen Schockanruf am Telefon – das Sammelalbum zur Kampagne „Nicht mit Deiner Oma / Nicht mit Deinem Opa“ verfolgt einen neuen Mitmach-Ansatz, um nachhaltig für das Thema zu sensibilisieren. Die Großeltern sammeln mit ihren Enkeln die Sticker für das Sammelalbum. Durch die gemeinsame Aktivität und die damit verbundenen positiven Emotionen schmökern sie so öfter in den Sammelheften, wodurch die darin präsentierten Warnhinweise und Verhaltenstipps länger präsent bleiben.

Auf der Internetseite der Polizei finden Interessenten alle Termine, bei denen sie sich ein Sammelalbum oder bereits die nächste Stickertüte abholen können: https://oberhausen.polizei.nrw/artikel/dein-stickeralbum

