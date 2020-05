Kampf gegen Drogen: Polizei listet ihre Erfolge auf

Oberhausen. Polizei Oberhausen und Bundespolizei arbeiten eng zusammen, wenn es um die Verfolgung von Drogendelikten geht. Fahnder listen aktuelle Fälle auf.

In den vergangenen zwei Wochen haben Bundespolizisten und Polizisten aus Oberhausen weiter konsequent die Drogenszene „aufgemischt“, wie die Polizeipressestelle in einer aktuellen Mitteilung erklärt.

Hand in Hand arbeite man daran, den Kriminellen rund um den Hauptbahnhof auf die Schliche zu kommen. Täglich patrouillierten Polizisten mehrfach am Bahnhofsvorplatz und den angrenzenden Parkgeländen. Dabei sei es zu zahlreichen Aufgriffen gekommen.

Tatort: Styrumer Allee

Die Fahnder zählen auf: Am Samstag, 2. Mai, gingen Polizisten Hinweisen nach, die einen Drogenhandel auf der Styrumer Allee vermuten ließen. Als der Streifenwagen dort auftauchte, flüchteten sofort zwei Männer, die auf einer dortigen Bank gesessen hatten. Ein 24-jähriger Albaner warf auf seiner Flucht zahlreiche Druckverschlusstütchen mit Cannabis von sich. Sein 27-jähriger Begleiter, ein Mann aus Ghana, hatte Geldscheine in der szenetypischen Stücklung dabei. Beide mussten wegen des Verdachts des Handels mit Betäubungsmitteln mit zur Polizeiwache.

Auch Springmesser dabei

Bundespolizisten kontrollierten an jenem Wochenende (2./3.5.) mehrere Verdächtige auf dem Oberhausener Bahnhofsgelände. Bei einem 32-jährigen Duisburger, einem 21-jährigen Duisburger und einem 22-jährigen Oberhausener fanden sie illegale Betäubungsmittel. Der ältere Duisburger hatte zusätzlich noch ein illegales Springmesser dabei. Für die Verstöße gegen die Betäubungsmittel- und Waffengesetze werden die Männer nun zur Rechenschaft gezogen.

Am Donnerstag (7. Mai) wurde ein 22-jähriger Oberhausener von Zeugen, die sofort die Polizei informiert hatten, festgehalten. Der Oberhausener soll Jugendliche und Kinder regelmäßig mit Extasy-Tabletten beliefert haben. Den Polizisten gegenüber räumte er ein, etwa drei- bis viermal jährlich Extasy-Tabletten verkauft zu haben, zuletzt nur wenige Tage zuvor an einen 12-Jährigen. Die Rauschgiftermittler untersuchen diese Angaben und Anschuldigungen nun ganz genau und werden alle nachweisbaren Taten zur Anzeige bringen.

Extasy-Pillen und LSD-Plättchen

Am 8. Mai fanden Polizisten nach einem Hinweis in der Wohnung eines 34-jährigen Oberhauseners neben zahlreichen Gerätschaften, die für den Drogenverkauf typischerweise Verwendung finden, auch dutzende Extasy-Pillen und LSD-Plättchen sowie eine größere Menge Marihuana. In der Wohnung hielten sich auch zwei 16-jährige Oberhausener auf. Auch in diesem Fall werden Rauschgiftermittler die Hintergründe beleuchten und alle Beweise für Straftaten für das weitere Verfahren aufbereiten.

Sonntagnacht (10. Mai) kontrollierten Polizisten dann im Königshütter Park drei 24-, 26- und 33-jährige Eritreer sowie auf der Schwarzstraße einen 31-jährigen Iraner. In beiden Fällen fanden die Beamten illegale Substanzen, woraufhin sie entsprechende Strafverfahren einleiteten.

Zwei Tage später (12. Mai) musste ein 17-jähriger Oberhausener nach Drogenkonsum in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Wer dem Jugendlichen die Drogen verkauft oder überlassen hatte, werden jetzt die Drogenfahnder klären.

In derselben Nacht fielen zwei Männer wegen einer Ruhestörung auf der Mülheimer Straße auf. Als eine Streifenwagenbesatzung sich näherte, ergriffen beide die Flucht. Die Polizisten stellten nur wenig später einen 21-jährigen Mann aus Sierra-Leone, der sich in einem Gebüsch an der Danziger Straße versteckt hatte. In seinen Taschen fanden die Polizisten Marihuana und Bargeld in szenetypischer Stückelung.

Flucht auf Mountainbike

Am Mittwoch (13. Mai) gaben Zeugen den Polizisten einen Hinweis auf mehrere Männer, die auf einer Bank an der Goebenstraße mit Drogen handeln würden. Als mehrere Polizisten schon kurz darauf dort eintrafen, waren nur noch zwei Männer am Tatort, die sofort flüchteten. Ein Flüchtiger entkam auf einem Mountainbike. Einen 21-jährigen Algerier stellten die Polizisten auf der Lothringer-/Marktstraße. Auf der Flucht vor den Polizisten hatte der Algerier mehrere Tütchen mit Drogenweg geworfen. Bei seiner Durchsuchung fanden sich Geldscheine in einerszenetypischer Stücklung.