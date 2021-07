Kambodscha: Friedensdorf-Helfer verteilt Corona-Hilfsgüter

Chau Kim Heng (rechts im Bild mit seiner Frau und seinem Sohn) übergibt medizinisches Material an einen Mitarbeiter des Krankenhauses Krankenhaus Romeas Hek.

Oberhausen. Das Friedensdorf Oberhausen hilft schon seit vielen Jahren in Kambodscha. Jetzt erhielt es engagierte Hilfe vor Ort von einem alten Freund.

In Kambodscha bleibt die Corona-Lage weiterhin angespannt. Chau Kim Heng, ein langjähriger Freund und Unterstützer des Friedensdorfes, nutzte jetzt das Zeitfenster nach einem Lockdown, um trotz massiver Einschränkungen im Land für viele Menschen große Hilfe zu leisten. Der Kambodschaner begab sich auf eine Reise durch sein Heimatland – im Gepäck hatte er wichtige medizinische Hilfsmittel gegen die Ausbreitung des Coronavirus’ wie zum Beispiel Handschuhe, Desinfektionsmittel, medizinische Masken und Fiebermessgeräte.

Eine große Ladung konnte Chau Kim Heng der Gesundheitsbehörde der Provinz Tbong Khmum überreichen. Anschließend ging die Reise weiter zum Krankenhaus Romeas Hek, in welchem sich auch eine vom Friedensdorf geförderte Kinderstation befindet. Dort freuten sich die Menschen ebenso sehr über die wichtigen Hilfsgüter wie in der 2015 geförderten Entbindungsstation in Peam Chor. Das Personal der Station, welches sich liebevoll um die frischgebackenen Mamas und ihre Babys kümmert, war sehr dankbar für diese wichtige Hilfe.

Basisgesundheitsstationen sichern medizinische Versorgung

Ein weiterer Halt der Reise von Chau Kim Heng, der von seiner Frau und seinem Sohn begleitet wurde, war die Basisgesundheitsstation 37 in der Provinz Prey Veng, wo er weitere Hilfsgüter verteilen konnte. Momentan entsteht in Kambodscha die mittlerweile 39. Basisgesundheitsstation, die durch die Projektarbeit des Friedensdorfes ermöglicht wird. In der Provinz Tbong Khmum im Nordosten Kambodschas wird zurzeit fleißig daran gebaut.

Die Einrichtung soll laut Aussage des Friedensdorfes für rund 7300 Menschen aus neun Dörfern vor Ort eine medizinische Grundversorgung sichern, vergleichbar mit einer Hausarztpraxis. Außerdem soll Geburtenbegleitung, Schwangerschafts- und Hygieneberatung angeboten sowie nach WHO-Standard geimpft werden. Bis zur Eröffnung der Basisgesundheitsstation seien die Menschen noch gezwungen, im Krankheitsfall in die 20 Kilometer entfernte Gemeinde zu reisen. Da es keine ausgebauten Straßen gibt, sei dies eine besonders beschwerliche Reise, die in der Regenzeit undenkbar ist.

