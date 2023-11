Kaisergarten Oberhausen: Tiergehege, Schloss und Kunstbrücke

Oberhausen. Der Kaisergarten in Oberhausen bietet mehr als nur Natur. Es warten Tiergehege und ein großes Kunstobjekt. Alle Infos in der Übersicht.

Was ist der Kaisergarten Oberhausen?

Der Kaisergarten in Oberhausen ist Teil der Anlage rund um das Schloss Oberhausen. Der Bau aus dem 19. Jahrhundert liegt im Zentrum des Kaisergartens. Anlässlich des 100. Geburtstags von Kaiser Wilhelm I. erhielt der Park im Jahr 1898 seinen Namen. Der Park lädt zum Spazierengehen und die Natur Genießen ein.

Wo ist der Kaisergarten in Oberhausen?

Der Garten, den man auch als Park bezeichnen kann, liegt im Oberhausener Stadtteil Neue Mitte. In direkter Nachbarschaft befinden sind auch das Centro Oberhausen mit seinem Weihnachtsmarkt, der Aquapark, der Gasometer, die Rudolf-Weber-Arena und die Freizeitlocation Topgolf. Außerdem liegt der Kaisergarten direkt am Rhein-Herne-Kanal. Wenn Sie den Park mit dem Auto ansteuern wollen: die Adresse lautet Konrad-Adenauer-Allee 46, 46049 Oberhausen.

Kaisergarten: Auf dem großen Areal gibt es das Schloss Oberhausen, das Tiergehege, ein Brücken-Kunstwerk und viel grüne Natur. Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu / FUNKE Foto Service

Wie groß ist der Kaisergarten in Oberhausen?

Rund 29 Hektar (290.000 Quadratmeter) ist der Kaisergarten groß. Diese teilen sich auf in Rasen- und Wiesenflächen, ein Stück des alten Emscherbettes, sowie Gehölze, Hecken, Beete und Wege.

Was bietet der Kaisergarten Oberhausen?

Bekannt ist der Kaisergarten nicht nur für seine vielfältige Natur. Neben dem Schloss Oberhausen, dem Herzstück des gesamten Areals, gibt es auch Spielplätze und ein Tiergehege, das im Westen des Parks liegt. Hier leben heimische Haus- und Wildtiere.

Außerdem im Kaisergarten zu finden ist die Spiralbrücke „Slinky Springs to Fame“. Sie führt über den Rhein-Herne-Kanal in den Kaisergarten. Dabei handelt es sich um ein besonderes Kunstwerk, das begehbar ist. Ganz im Westen des Parks gibt es dazu noch einen Minigolfplatz und den Imbiss Haus am See.

Eintritt und Öffnungszeiten des Kaisergartens

Der Park ist kostenfrei zu besuchen. Wer dort spazieren, wandern oder einfach Zeit verbringen will, kann das zu jeder Tages- und Nachtzeit tun. Der Kaisergarten ist rund um die Uhr geöffnet.

Das Tiergehege im Kaisergarten Oberhausen

Mitten im Kaisergarten, zwischen Teichen und den letzten erhaltenen Altarmen der Emscher, befindet sich das Highlight des Oberhausener Kaisergartens: das Tiergehege. Auf 5,5 Hektar können Besucherinnen und Besucher rund 500 einheimischen Tieren aus 25 Säugetierarten sowie 45 Vogelartenganz nah kommen.

Seit wann gibt es das Tiergehege im Kaisergarten Oberhausen?

2023 feierte das Tiergehege seinen 85. Geburtstag. Bevor es das Tiergehege gab, schmückte ein kleiner botanischer Garten die Stelle neben der ehemaligen Stadtgärtnerei, wo sich heute der Betriebshof des Kaisergartens befindet.

Im Jahr 1938 entschied man sich dann dazu, neben vielerlei Pflanzen auch die einheimische Tierwelt in den Garten zu holen, dafür entstand ein etwa fünf Hektar großes Gelände als Tierpark. Nach mehreren Bombenangriffen im Zweiten Weltkrieg war der Tierpark jedoch schwer in Mitleidenschaft gezogen.

Der Wiederaufbau des Kaisergartens begann 1950 mit einem Arbeitsesel, sein Gehege war das erste des neuen Tierparks. In den 1990er-Jahren übergab die Stadt die Verantwortung für das Gehege vom ehemaligen Grünflächenamt zunächst an die Wirtschaftsbetriebe Oberhausen (WBO), im Jahr 2006 dann an die OGM, die Oberhausener Gebäudemanagement GmbH. Seit 2021 sind die SBO (Servicebetriebe Oberhausen) für das Tiergehege verantwortlich.

Im Tiergehege im Oberhausener Kaisergarten leben viele Wild- und Haustiere. Der Eintritt ist frei, Besucherinnen und Besucher dürfen manche Tiere sogar füttern. Foto: Gerd Wallhorn / FUNKE Foto Services

Welche Tiere leben im Tiergehege im Oberhausener Kaisergarten?

Das Tiergehege im Oberhausener Kaisergarten konzentriert sich auf die Haltung heimischer Wildtiere und Haustiere. Neben Rötelmaus, Rothirsch, Wildschwein und Luchs leben im Oberhausener Tiergehege auch Kaninchen, Schweine, Schafe und Ziegen. Die Tiere dürfen teilweise von Besucherinnen und Besuchern gefüttert werden, dazu stehen Futterautomaten bereit. Hier eine kleine Übersicht über einige Tiere, die hier zu Hause sind:

Alpaka

Europäischer Goldschakal

Waschbär

Zwergotter

Meißner Widder

Damwild

Eurasische Zwergmaus

Europäischer Ziesel

Farbmaus

Gartenschläfer

Meerschweinchen

Nutria

Stachelschwein

Dülmener Wildpferd

Shetland Pony

Tarpan

Zwergesel

Landschildkröte

Zwergziegen

Wollschwein

Schnee-Eule

Laufente

Uhu

Zwergzebu

Wann hat das Tiergehege im Oberhausener Kaisergarten geöffnet?

Das Tiergehege ist ganzjährig zu besuchen, auch im Herbst und Winter. Mit Beginn der Sommerzeit ist das Tiergehege zwischen 10 und 19 Uhr geöffnet. Nach der Umstellung auf die Winterzeit öffnet das Tiergehege um 10 Uhr und schließt um 17 Uhr. Der letzte Einlass erfolgt immer bis 30 Minuten vor Gehege-Schließung

Wie teuer ist der Eintritt in das Oberhausener Tiergehege im Kaisergarten?

Der Eintritt ins Tiergehege im Kaisergarten Oberhausen ist kostenfrei.

Gibt es Spiel- und Picknickmöglichkeiten im Tiergehege im Kaisergarten?

Das Tiergehege verfügt im Bereich des Bauernhofs über einen überdachten Bereich mit etwa 40 Sitz- und Tischplätzen. Dort befindet sich außerdem ein kleiner Sandspielplatz für Kleinkinder. Weitere Spielplätze sind am Eingang zum Kaisergarten am Schloss Oberhausen sowie am „Großen Teich“ des Kaisergartens zu finden. Auch eine Liegewiese befindet sich in direkter Nähe zum Tiergehege in Oberhausen.

Wie kommt man zum Tiergehege in Oberhausen und wo kann man parken?

Das Tiergehege im Oberhausener Kaisergarten befindet sich direkt in der Parkanlage hinter dem Schloss Oberhausen. Adresse: Konrad-Adenauer-Allee 46, 46049 Oberhausen

Anreise mit dem Auto : Zu erreichen ist das Tiergehege im Kaisergarten über die A516, über die Abfahrt „Oberhausen-Zentrum“ der A42 oder aus Richtung Mülheim kommend über die A40, Abfahrt „Oberhausen/Mülheim“

: Zu erreichen ist das Tiergehege im Kaisergarten über die A516, über die Abfahrt „Oberhausen-Zentrum“ der A42 oder aus Richtung Mülheim kommend über die A40, Abfahrt „Oberhausen/Mülheim“ Parkmöglichkeiten gibt es direkt am Kaisergarten: Am Wochenende sind die angrenzenden Parkflächen gebührenpflichtig und kosten 50 Cent pro Stunde (Höchstparkdauer: 4 Stunden). Kostenlose Parkplätze gibt es am Stadion Niederrhein, von dort aus ist das Tiergehege über die Rehberger-Brücke in etwa zehn Minuten zu Fuß zu erreichen.

gibt es direkt am Kaisergarten: Am Wochenende sind die angrenzenden Parkflächen gebührenpflichtig und kosten 50 Cent pro Stunde (Höchstparkdauer: 4 Stunden). Kostenlose Parkplätze gibt es am Stadion Niederrhein, von dort aus ist das Tiergehege über die Rehberger-Brücke in etwa zehn Minuten zu Fuß zu erreichen. Anreise mit ÖPNV : Die Buslinien 956 oder 966 fahren über den Hauptbahnhof Oberhausen und bringen Fahrgäste bis zur Haltestelle Schloss.

: Die Buslinien 956 oder 966 fahren über den Hauptbahnhof Oberhausen und bringen Fahrgäste bis zur Haltestelle Schloss. Anreise mit dem Fahrrad: Wer mit dem Fahrrad zum Oberhausener Tiergehege fährt, kann die Fahrradständer im Eingangsbereich des Tiergeheges nutzen.

Rehberger-Brücke: „Slinky Springs to Fame“ im Kaisergarten Oberhausen

Direkt am Kaisergarten finden Besucherinnen und Besucher die große Brückenskulptur „Slinky Springs to Fame“. Die Kunstbrücke zählt mittlerweile zu den bekanntesten und beliebtesten Fotomotiven im Ruhrgebiet und gehört offiziell zum „Emscherkunstweg“, der eine Vielzahl von Kunstwerken und Skulpturen entlang der Emscher umfasst.

Was ist die „Slinky Springs to Fame“-Brücke in Oberhausen?

Die „Slinky Springs to Fame“-Brücke im Kaisergarten ist eine Fußgängerbrücke, die sich wie ein Seil spiralförmig über den Rhein-Herne-Kanal schwingt. Insgesamt ist die Brücke 406 Meter lang. Die Konstruktion besteht aus 496 Aluminium-Bögen. Der Laufbelag hat insgesamt 16 verschiedene Farbtöne, darunter Orange, Gelb, Rot, Violett, Türkis, Blau und Braun. Nachts wird die Brücke von 293 in die Alu-Spiralen eingebauten Leuchten angestrahlt.

Die Fußgängerbrücke „Slinky Springs to Fame“ im Kaisergarten wird nachts beleuchtet und ist ein beliebtes Fotomotiv im Ruhrgebiet. Foto: Ilja Höpping / Funke Fotos Services

Wie ist die Rehberger-Brücke in Oberhausen entstanden?

Entworfen wurde die Brücke ursprünglich von dem Frankfurter Künstler Tobias Rehberger, deshalb heißt sie auch „Rehberger-Brücke“. Als Entwurf nahm der Künstler das bekannte Spiralspielzeug, die laufende Feder „Slinky“, die um 1945 herum zufällig vom amerikanischen Mechaniker Richard James entwickelt worden war. Nach 15-monatiger Bauzeit eröffnete die Brücke im Jahr 2011.

Sind Hunde im Kaisergarten erlaubt?

Hunde dürfen mit in den Park kommen, das gilt auch für das Tiergehege im Kaisergarten. Laut Hausordnung müssen diese aber an der kurzen Leine gehalten werden.

