Kaisergarten Oberhausen: Nachwuchs bei den Wollschweinen

Oberhausen Sieben Wollschwein-Ferkel wuseln nun im Tiergehege im Kaisergarten Oberhausen herum. Besucher müssen sich wegen der Corona-Pandemie gedulden.

Über Langeweile kann sich Wollschwein-Sau Lotta im Tiergehege im Kaisergarten Oberhausen derzeit trotz Corona-bedingtem Besuchsverbot nicht beklagen. Gleich sieben kleine Ferkel balgen sich seit vergangener Woche um die Milch ihrer Mutter, die reichlich damit zu tun hat, ihre Jungen satt zu bekommen.

Für Lotta allerdings keine neue Erfahrung, denn die Wollschwein-Mama hat im vergangenen Jahr bereits für reichlich Nachwuchs im Kaisergarten gesorgt. Gegen die zehn kleinen Ferkel von damals stellen die fünf weiblichen und zwei männlichen Nachkommen diesmal fast schon eine Kleingruppe dar.

Derzeit versorgt Lotta ihre Ferkel noch unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Denn das Tiergehege im Kaisergarten, das seit dem 1. Januar auch zum Eigenbetrieb der Servicebetriebe Oberhausen (SBO) gehört, ist noch bis mindestens Mitte Februar geschlossen. „Das ist sehr schade, denn die Wollschweine und insbesondere die süßen Ferkel sind bei unseren Besuchern sehr beliebt“, sagt Tiergehege-Leiterin Dr. Anette Perrey. Die seltene Hausschwein-Rasse gehöre seit Jahren zu den Favoriten bei vielen Besuchern des Tiergeheges.

Wollschweine waren vom Aussterben bedroht

Die Ferkel erinnern mit ihrem gestreiften Aussehen an ihre Wildschwein-Vorfahren. Die schwalbenbäuchigen Mangalitza-Schweine im Tiergehege sind allerdings eine aus Ungarn stammende Hausschwein-Rasse. Wegen ihrer dichten Behaarung mit Unterwolle und lockigen Borsten sind sie hierzulande auch als Wollschwein bekannt. In der zweiten Hälfte des vergangenen Jahrhunderts war das Mangalitza-Schwein vom Aussterben bedroht. So erklären es die Fachleute der SBO. Mittlerweile habe die Zahl der Züchter wieder etwas zugenommen, was unter anderem daran liegt, dass Köche das Fleisch der Wollschweine sehr schätzen.

„Wir sind sehr stolz darauf, dass auch wir bei der Zucht dieser seltenen Rasse so großen Erfolg haben und alle Ferkel gesund und munter sind“, freut sich Dr. Perrey über den vielfachen Nachwuchs.

Corona-Kontaktsperre für die Tiere im Kaisergarten ein Segen

