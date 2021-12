Kaisergarten Oberhausen: Junge Luchse ziehen ins Tiergehege

Oberhausen. Drei junge Luchse sind ins Tiergehege im Kaisergarten Oberhausen gezogen. Luchs-Opa Mickey lernen sie aber nicht kennen.

Neue Bewohner sind in den Kaisergarten gezogen: Drei junge Luchse leben ab sofort im Oberhausener Tiergehege. Zwei Weibchen und ein kastrierter Kuder – so nennen Fachleute den männlichen Luchs – streifen ab sofort durch das ehemalige Steinbock-Gehege, das in den vergangenen Monaten mit Unterstützung des Fördervereins umgebaut wurde. 1650 Quadratmeter Auslauf steht den Tieren somit zur Verfügung.

Damit werden die drei jungen Tiere getrennt zum vierten Luchs im Tiergehege gehalten: Mickey lebt bereits seit über 20 Jahren im Kaisergarten. Er behält sein Einzel-Revier neben den Schakalen. „Ein Umzug und die Gewöhnung an seine neuen Artgenossen wäre für ihn vermutlich nur noch schwer zu verkraften“, erklärt Dr. Anette Perrey, Leiterin des Tiergeheges, die Entscheidung, den betagten Mickey an seinem Standort zu lassen. Die drei jungen Luchse wurden im Mai dieses Jahres im Tierpark Schwarze Berge in Niedersachsen geboren.

Mehr Nachrichten zum Thema:

Die Haltung von Luchsen passe hervorragend zum Konzept des Tiergeheges, gefährdete heimische Tierarten zu zeigen, heißt es in einer Mitteilung des Fördervereins. Der Luchs war demnach bis zum 20. Jahrhundert in allen Waldgebieten Europas heimisch, ehe er in Süd- und Westeuropa weitgehend ausgerottet wurde. Mittlerweile hat es in Deutschland einige Wiedereinbürgerungsprojekte gegeben, dennoch ist der Luchs laut Roter Liste Deutschland vom Aussterben bedroht.

Daher sind Züchtungen, wie sie im Tierpark Schwarze Berge vorgenommen werden, ungemein wichtig. „Wir sind sehr froh, diese drei Luchse bei uns halten zu können und damit auch auf die Gefährdung der Art hinzuweisen“, sagt Anette Perrey. Der Nordluchs, wie er auch im Tiergehege zu sehen ist, sei die größte existierende Katzenart und nach Bär und Wolf der drittgrößte Beutegreifer Europas. Die Jagdreviere des durch seine markanten Pinselohren und den Stummelschwanz unverwechselbaren Luchses seien bis zu 400 Quadratkilometer groß.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Oberhausen