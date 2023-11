Kaisergarten Oberhausen bekommt dicke Spendensumme

Oberhausen. Der Tierpark ist bei Familien besonders beliebt. Die Bürgerstiftung der Sparkasse honoriert das mit viel Geld. Auch die Grundschulen profitieren.

Das Tiergehege am Kaisergarten Oberhausen darf sich auf eine hübsche Spendensumme freuen: Die Bürgerstiftung der Sparkasse übermittelt dem beliebten Tierpark 60.000 Euro. Für welche Projekte das Geld verwendet wird, steht noch nicht fest. Außerdem profitieren die Oberhausener Grundschulen von der Ausschüttung zum vierzigjährigen Jubiläum der Bürgerstiftung: Jede Schule bekommt 1000 Euro. Fünf weitere Schulen können zusätzlich 2500 Euro für Projekte erhalten.

Zum dreißigjährigen Jubiläum hatte die Bürgerstiftung die Kindergärten unterstützt. Jetzt sind der Kaisergarten und die Grundschulen dran. „Wir wollten zum vierzigjährigen Jubiläum der Stiftung eine besonders große Zahl an Oberhausener Bürgerinnen und Bürgern mit unserer Fördermaßnahme erreichen“, sagt Oliver Mebus, Sparkassen-Chef und Stiftungsvorstand.

Schulen erhalten insgesamt 40.000 Euro

Der Förderverein Freunde des Tiergeheges Kaisergarten will in den nächsten Wochen mit der Leiterin des Parks besprechen, wo die 60.000 Euro am dringendsten gebraucht werden. Das Tiergehege ist gerade bei Familien beliebt. Der Eintritt ist kostenfrei. Jung und Alt können hier Alpakas und Ziesel aus nächster Nähe beobachten.

Von links: Oliver Mebus (Stadtsparkasse/Bürgerstiftung), Iris Kasper (Vorsitzende des Fördervereins), Dr. Anette Perrey (Leiterin des Tiergeheges) und Thomas Gäng (Stadtsparkasse/Bürgerstiftung). Foto: Stadtsparkasse Oberhausen

Die Grundschulen müssen derzeit mit einem Ansturm an neuen Schülerinnen und Schülern zurechtkommen. Nun bekommen sie insgesamt 40.000 Euro. Davon werden fünfmal 2500 Euro separat verteilt. Die Grundschulen müssen dafür Anträge stellen. Das Geld kann in nachhaltige oder soziale Projektarbeit fließen oder der Anschaffung von Lehrmaterial und Spielgeräten dienen. „Ausgeschlossen ist lediglich eine Verwendung für Pflichtaufgaben des Trägers, wie notwendiges Lernmaterial“, so Thomas Gäng, weiterer Stiftungsvorstand der Sparkassenbürgerstiftung. „Im Frühjahr nächsten Jahres wird der Beirat der Sparkassen-Bürgerstiftung dann entscheiden, welche fünf Grundschulen die zusätzliche Förderung erhalten.“

Anträge für nächste Ausschüttung müssen bis Anfang Februar eingereicht werden

Schuldezernent Jürgen Schmidt ist Mitglied des Beirates der Sparkassen-Bürgerstiftung und freut sich über die Entscheidung. In den nächsten Tagen erhalten die Schulen Post von der Bürgerstiftung: „Im Namen der Oberhausener Grundschulen danke ich der Sparkassen-Bürgerstiftung für die finanzielle Unterstützung. Das Geld ist gut angelegt, um Grundschulen bei ihrer wichtigen Arbeit zu unterstützen und Kindern eine gute Bildung und die Entfaltung ihrer Persönlichkeit zu ermöglichen.“

Die nächste Beiratssitzung der Sparkassen-Bürgerstiftung findet im Frühjahr 2024 statt. Gemeinnützige Organisationen und Einrichtungen richten ihre Anträge auf Förderung bitte bis Anfang Februar 2024 an die nachfolgende Anschrift: Sparkassen-Bürgerstiftung, c/o Stadtsparkasse Oberhausen, Wörthstraße 12, 46045 Oberhausen.

