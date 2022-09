Kaisergarten: Beliebter Luchs Mickey stirbt mit 24 Jahren

Oberhausen. Über 20 Jahre lang war er ein fester Bestandteil des Oberhausener Tiergeheges im Kaisergarten, jetzt ist Luchs Mickey im hohen Alter verstorben.

Traurige Nachrichten aus dem Tiergehege im Kaisergarten: Der über die Stadtgrenzen hinaus bekannte und beliebte Nordluchs Mickey ist im Alter von 24 Jahren verstorben. Über 20 Jahre lang gehörte die Wildkatze zum festen Bestandteil des Kaisergartens. Tiergehege-Leiterin Dr. Anette Perrey erzählt: „Es ist ein trauriger Moment für uns alle. Die meisten unserer Tierpfleger kannten das Tiergehege nur mit ihm, erst recht natürlich unsere jüngeren Besucher“.

Seit 2001 nicht mehr aus dem Tiergehege wegzudenken

2001 zog Mickey gemeinsam mit seinem jüngeren Bruder Bernie aus dem Opel-Zoo im hessischen Kronberg nach Oberhausen, die Wildanlage wurde damals neu strukturiert. Bis 2016 lebten sie zusammen in einem Gehege, dann verstarb Bernie. In den vergangenen Jahren blühte Wildkatze Mickey dann noch mal richtig auf. Die Befürchtung von Tierpflegerin Claudia Schmalz, dass Mickey nach dem Tod seines Bruders vereinsamen würde, bewahrheitete sich zum Glück also nicht.

Erst Anfang Juni feierte der Nordluchs seinen 24. Geburtstag mit einer Fleischtorte, er zählte zu den ältesten Nordluchsen in deutscher Zoohaltung. In freier Wildbahn erreichen die Tiere ein Alter zwischen zehn und 15 Jahren, in Gefangenschaft können Nordluchse auch mal über 20 Jahre alt werden – Mickey erreichte somit ein fast biblisches Alter. Vor wenigen Wochen ließ seine Kraft jedoch rapide nach, so dass er seinen 25. Geburtstag nicht mehr erleben wird.

Fleischtorte zum 24. Geburtstag

Stadtweite Bekanntheit erlangte der Luchs durch sein an Comedian Rüdiger Hoffmann („Ja hallo erstmal, ich weiß gar nicht, ob Sie’s schon wussten“) erinnerndes bedächtiges Verhalten, weshalb er schon vor Jahren den Spitznamen „Rüdi“ erhielt. Besucher verweilten gerne und lang vor seinem Gehege, um die Raubkatze mit den Pinselohren zu beobachten.

