„Just Floyd Project“: Neue Coverband gibt Debüt-Konzerte

Oberhausen. Mit dem erst 14-jährigen Saitenzauberer Jakub Očić hat Keyboardspieler Achim Timm ein „generationenübergreifendes“ Bandprojekt gegründet.

Premiere für die neu formierte Tribute-Band „Just Floyd Project“, die am Samstag, 3. Dezember, im Kult-Café, Lothringer Straße 75, und am Freitag, 13. Januar, im Resonanzwerk, Annemarie-Renger-Weg 5, jeweils um 20 Uhr ihre ersten Konzerte gibt. Es sind die ersten Auftritte, die sich Fans von Pink Floyd nicht entgehen lassen sollten.

Nach mehr als zehn Jahren Bühnenerfahrung – so bei den bereits bestens bekannten Floydbox – und kurzer Pause wollte der Oberhausener Keyboarder Achim Timm ein neues Floyd-Projekt starten. Er machte sich auf die Suche nach geeigneten Musikern und ist schnell fündig geworden: Bei einer Jam-Session gab es zunächst eine erste Begegnung mit dem jugendlichen Ausnahme-Gitarristen Jakub „Kuba“ Očić. Beide waren sogleich auf einer Wellenlänge, und damit nahm die Gründung einer neuen Band schnell Fahrt auf.

Acht Musiker mit Leidenschaft für den Floyd-Sound

Neben der „Rockröhre“ Ina Berg als Background-Stimme stehen jetzt insgesamt acht Musiker als „Just Floyd“ auf der Bühne. Neben der Leidenschaft für den Sound von Pink Floyd ist allen eine freundschaftliche Verbundenheit wichtig. „Sie hat für unsere Band existenziell oberste Priorität“, versichert Achim Timm, „um das Floyd-Feeling und die Spielfreude glaubhaft rüber zu bringen“. Also ganz anders als bei den drei Überlebenden der originalen Pink Floyd.

Das hohe Ziel, den unverwechselbaren Sound der legendären Band aus Cambridge auf die Bühne zu bringen, „wird uns gelingen“, verspricht Achim Timm. In seinem „generationsübergreifenden Projekt“ ist Drummer Thomas Vieweg bereits 67 Jahre alt, Gitarrist Jakub Očić mit 14 Jahren dagegen das „Küken“ auf der Bühne. „Das hat es so noch nicht gegeben“, meint der Keyboarder und Bandgründer.

Auf dem jeweils mehr als zweistündigen Programm der beiden Debüt-Auftritte stehen epische und kürzere Songs aus den legendären Alben „Meddle“, „The Dark Side of the Moon“ „The Wall“, „The Division Bell“ und natürlich auch „Wish you were here“.

Karten für das Konzert im Kult-Café kosten 10 Euro, für den Gig im Resonanzwerk 25 Euro, erhältlich an der Abendkasse und über eventim.de.

