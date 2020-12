Jusos Oberhausen: Adventskalender für den guten Corona-Zweck

Die Jusos Oberhausen wollen mit ihrer Advents-Aktion lokale Geschäfte und Anbieter unterstützen, wie etwa die Floristeria an der Langemarkstraße, in der es Blumen und Deko-Artikel zu kaufen gibt.

Oberhausen. Supperclub bringt Frühstück ans Bett, ein Blumenladen schickt einen Nikolaus-Strauß: Zu gewinnen bei einem Adventskalender der Jusos Oberhausen.

Die Oberhausener Jusos haben für die Vor-Weihnachtszeit einen besonderen Adventskalender entwickelt, um lokale Geschäftsleute und Gastronomen in der Corona-Krise zu unterstützen. Die Idee: Noch bis zum 24. Dezember verlosen die Jusos Gutscheine, Blumensträuße oder andere Geschenke von lokalen Anbietern. Die Anbieter wiederum erhalten dadurch Aufmerksamkeit und mögliche neue Kunden. Denn wer vom Geschenk überzeugt ist, kauft künftig auch vielleicht in den Geschäften ein.

+++ Sie möchten keine Nachrichten aus Oberhausen verpassen? Dann bestellen Sie hier den kostenlosen WAZ-Newsletter +++

So waren bereits ein Nikolaus-Blumenstrauß der Floristeria in der Innenstadt im Lostopf, der am 6. Dezember frei Haus geliefert wird. Die Macher hinter dem Oberhausener Supper Club „Paulsstern“, ein Privatrestaurant, bringen einem weiteren Gewinner ein Frühstück für zwei Personen vorbei. Von der Pressbar in Sterkrade gab es einen Gutschein in Höhe von 25 Euro.

Wer teilnehmen möchte, benötigt einen Zugang zu den sozialen Medien. Die Jusos veröffentlichen täglich die aktuelle Verlosung bei Facebook und bei Instagram. Wer unter den einzelnen Posts einen Kommentar hinterlässt oder die Beiträge teilt, ist automatisch im Lostopf. So wollen die Jusos die Reichweite ihres Projektes erhöhen und dadurch mehr Menschen erreichen. Zusätzliche Kosten fallen für die Teilnehmer dabei nicht an.

Sponsoren haben sich beteiligt

Das Geld für die Gewinne stamme von Sponsoren, teilen die Jusos mit. Der Adventskalender wurde privat von Mitgliedern der Jusos organisiert. Unter dem Motto „Support your locals“ steht jeweils ein anderes lokales Unternehmen aus Gastronomie, Einzelhandel oder Kultur im Mittelpunkt. „Wir möchten in diesem Advent den Fokus auf all diese großartigen Menschen und Orte in unserer Stadt legen, von denen wir wollen, dass sie es gut durch diese Pandemie schaffen“, sagen die Jusos. Die Betriebe stünden dabei stellvertretend für all die Orte, die es gilt, durch diese Pandemie zu retten.

Bei Facebook sind zu Jusos zu finden auf facebook.com/jusosob , bei Instagram auf instagram.com/Jusos_oberhausen