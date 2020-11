Junges KjG Theater zeigt Glöckner-Drama nun als Film-Stream

Oberhausen. Eigentlich hätte im November die große Premiere in der Jugendkirche Tabgha steigen sollen. Anfang Dezember soll die Filmfassung vollendet sein.

30 junge Darsteller hatten in der Jugendkirche Tabgha seit Monaten für die große November-Premiere des „ Glöckners von Notre Dame “ geprobt. Nun hat sich das KjG Theater aufgrund der aktuellen Situation schweren Herzens gegen Aufführungen vor Publikum entschieden. Trotzdem wird es das Drama nach dem Roman von Victor Hugo zu sehen geben: als Film in einer „#stayathome“-Edition.

Den vertrauten Tabgha-Spielort hatte die KjG-Crew für ihre Theater- (nun Film-)Produktion spektakulär verwandelt: Dank eines sechs Meter hohen und über sechs Meter breiten Baugerüstes hielt die Silhouette von Notre-Dame Einzug in die Jugendkirche als vielfältig bespielbare Kulisse . Neben dem großen Ensemble aus 13- bis 23-Jährigen half eine Backstage Crew aus 20 jungen Leuten während der über 180 Probestunden. Zudem braucht’s über 100 Kostüme, um für das Drama um den Glöckner Quasimodo (Lennart Schaaf) und Esmeralda (Pia Späh) das 15. Jahrhundert überzeugend ins Bühnenbild zu setzen.

Alle Kartenkäufer erhalten den Link zugeschickt

Die Filmfassung des Schauspiels wird in drei Episoden veröffentlicht. Miriam Weber vom KjG-Team: „Wir hoffen, Anfang Dezember die erste Episode veröffentlichen können. Das hängt davon ab, wie gut die Post-Produktion läuft.“ Den Film wollen die seit 13 Jahren erfahrenen Theatermacher über die Plattform Vimeo streamen. Dazu bekommen die Zuschauer einen (privaten) Link, um die Episoden dort anzuschauen. Alternativ bietet die mit allen Helfern hinter den Kulissen über 100 Aktive zählende Truppe den Film auch als Download an: für alle, die ihn gern in ihrer Mediathek haben wollen.

Wer bereits Theaterkarten für die November-Aufführungen erworben hatte, bekommt die Links automatisch zugeschickt. Wer keine Karten gekauft hatte, kann über karten@kjg-theater.de den Link abfragen. Miriam Weber: „Da wir möchten, dass möglichst viele den Film sehen, stellen wir die Links kostenlos zu Verfügung. Da die Produktion aber eine ganze Menge gekostet hat, freuen wir uns jederzeit über Spenden.“

Weitere Informationen gibt’s online unter kjg-theater.de