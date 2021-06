Die Polizei hat in Oberhausen einen Raser erwischt. Ihn erwarten nun empfindliche Strafen (Symbolbild).

Verkehr Junger Autofahrer mit 106 km/h in 50er Zone geschnappt

Oberhausen. Ein 19-Jähriger raste am Donnerstag zu später Stunde über den Höhenweg in Oberhausen – mehr als doppelt so schnell wie erlaubt. Das erwartet ihn.

Da hatte es jemand eilig: Am Donnerstag, 10. Juni, wurde ein Autofahrer am späten Abend auf dem Höhenweg in Oberhausen von der Polizei angehalten. Statt den zur Nachtzeit erlaubten 50 fuhr der 19-Jährige 106 Kilometer pro Stunde. Seine Entschuldigung: „Ich muss zur Arbeit.“

Solch erhöhte Geschwindigkeiten scheinen auf der Straße keine Seltenheit zu sein. Erst nach dem Hinweis eines Anwohners hatte die Polizei eine Messstelle auf dem Höhenweg eingerichtet – mit Erfolg. Da der Mann sich noch in der Probezeit befindet, erwarten ihn jetzt 280 Euro Bußgeld, zwei Punkte in Flensburg, zwei Monate Fahrverbot und eine Nachschulung mit Aufbauseminar.

