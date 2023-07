Junge Union: Merz-Aussagen schaden der Partei CDU in Gänze

Oberhausen. Die Äußerungen von Friedrich Merz zur AfD-Zusammenarbeit haben die Junge Union in Oberhausen verärgert. Sie greifen zu harter Kritik.

Wollte der CDU-Bundeschef Friedrich Merz seine Partei zumindest auf kommunaler Ebene nach Rechtsaußen öffnen, um in Städten und Gemeinden Kooperationen der CDU mit der AfD zu ermöglichen? Ist Merz als Kanzlerkandidat geeignet, wie der CDU-Politiker Tobias Hans anzweifelt?

Die heftigen Debatten innerhalb der Union seit dem ZDF-Sommerinterview von Merz lassen auch die Junge Union nicht ruhen. In Oberhausen distanziert sich die CDU-Jugend vom Gebaren des Vorsitzenden aus dem Sauerland – und ist weit davon entfernt, Merz mit seinem AfD-Kurs zu unterstützen, so wie es der Oberhausener CDU-Vorsitzende Wilhelm Hausmann gemacht hat.

Junge Union: Unglückliche Aussagen sind leider zur Mode geworden

Sein junger Parteikollege Nunzio Giovanni Cavallo, Kreisvorsitzender der hiesigen Jungen Union, wirft Merz vor, der CDU mit seinen Aussagen wiederholt zu schaden. „Es ist nicht das erste Mal, dass Merz mit unglücklichen Aussagen in Erscheinung tritt. Er hat offensichtlich ein erhebliches Kommunikationsproblem. Die getätigten Aussagen, die im Nachgang immer wieder erklärt und revidiert werden müssen, sind leider zur Mode geworden und schaden der CDU in Gänze.“ Merz war schon vor dem Interview parteiintern in die Kritik geraten, weil er die CDU als „Alternative für Deutschland mit Substanz“ bezeichnet hat.

Und der Junge-Union-Chef stellt zusammen mit seiner Stellvertreterin Kathrin Wiemann am Mittwoch strikt klar: „Für die Junge Union Oberhausen steht aktuell und auch zukünftig keine Zusammenarbeit mit der AFD zur Debatte.“

Keine Zusammenarbeit mit der AfD auf keiner politischen Ebene – dies hatte Merz nach seinem Interview am Montagmorgen per Twitter versichern müssen, eine Kehrtwende zu den Aussagen am Sonntagabend. Diese Einschätzung hatte zwar auch Hausmann vertreten, allerdings ebenso gemeint: „Wenn von der AfD in kleineren Gemeinden trickreich ein sinnvoller inhaltlicher Vorschlag gemacht wird, den die CDU genauso geplant hat, dann wäre es doch falsch, den Antrag nur aus dem Grunde abzulehnen, weil er von der AfD kommt.“ Und er verteidigte den Merz’schen AfD-Kurs: „Merz versucht richtigerweise, die konservativen, die bürgerlichen Wähler von der AfD wieder zurückzuholen.“

