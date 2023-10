Junge Oberhausenerin vermisst – Polizei setzt auf Hinweise

Oberhausen. Die Polizei Oberhausen sucht dringend sachdienliche Hinweise in einem Vermisstenfall. Eine junge Frau ist seit mehreren Tagen verschwunden.

Die Polizei Oberhausen sucht eine vermisste junge Frau. Die Ermittler setzen auf Hinweise aus der Bevölkerung.





Die Person, um die es geht, ist am 24. Oktober 2023 gegen 19.15 Uhr von den Eltern vermisst gemeldet, nachdem die junge Frau nicht, wie vereinbart, von der Schule zurückgekehrt war. Ein Mitschüler gab glaubhaft an, sie am 25. Oktober 2023 gegen 10 Uhr in Oberhausen-Holten im Bereich des dortigen Marktplatzes in Begleitung zweier junger Männer gesehen zu haben. Das Verhältnis habe vertraut gewirkt, so der Zeuge.

Mögliche Aufenthaltsorte in Duisburg und Gelsenkirchen

Mit diesem Foto sucht die Polizei nach der Vermissten – wer kann Hinweise geben? Foto: Polizei OB / PM

Die Vermisste hat Bezüge nach Duisburg. Weiterhin halte sie sich regelmäßig an Bahnhöfen auf, berichtet die Polizei. Hier seien unter anderem konkret der Duisburger Hauptbahnhof sowie der Gelsenkirchener Hauptbahnhof zu nennen.

Die Polizei fragt, wer Angaben zum Aufenthaltsort der jungen Frau aus Oberhausen machen kann, die 150 cm groß ist und die zuletzt ein weißes Langarmshirt (ohne Logo), eine graue Cargo-Hose und weiße Sneaker trug.

Polizei bittet dringend um Hinweise

Hinweise nehmen die Ermittler des Kriminalkommissariats 11 unter 0208/8260 oder per E-Mail an poststelle.oberhausen@polizei.nrw.de entgegen.

