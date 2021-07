Junge Liberalen in Oberhausen fordern kostenlose Tampons

So könnten sie aussehen: kostenlose Tampons-Spender in öffentlichen Einrichtungen. In Hamm gibt es sie bereits seit März, Jule Pletschen hat sich dort für sie eingesetzt.

Oberhausen. Hinkt Oberhausen dem Trend hinterher? Nun fordern zumindest die Jungen Liberalen: In öffentlichen Toiletten sollte es kostenlose Tampons geben.

Die Jungen Liberalen (Julis) in Oberhausen setzten sich für kostenlose Tampons in öffentlichen Toiletten ein. In anderen Ruhrgebietsstädten, etwa in Hamm, gibt es bereits freie Menstruationsartikel in öffentlichen Einrichtungen. Nun soll Oberhausen den Julis zufolge nachziehen.

“Wir sind der programmatische Motor der FDP und werden darauf drängen, dass unsere Forderungen, wie die nach kostenlosen Menstruationsmitteln auf öffentlichen Toiletten, in die Tat umgesetzt werden“, sagte der Kreisvorsitzende Maximilian Baum.

Am 13. Juli trafen sich die Jungliberalen zum Kreiskongress mit etwa 20 Teilnehmenden. Maximilian Baum sagte, er freue sich über neue Mitglieder und danke den Anwesenden, dass sie sich trotz Corona an vielen politischen Aktionen beteiligt hätten. „Es gibt bei uns keine Ideologien, sondern sachpolitische Inhalte“, meinte Baum. Auf dem Kreiskongress verabschiedeten die Liberalen Anträge für Open-Air-Schooling und Baumpflanzungen für Neugeborene sowie gegen die Stromverschwendung in über Nacht beleuchteten öffentlichen Gebäuden.

