Junge Liberale in Oberhausen protestieren gegen Hundesteuer

Oberhausen. Junge Liberale in Oberhausen halten die Hundesteuer für altmodisch. Sie fordern: Steuern abschaffen und Verschmutzer härter bestrafen.

Die Ortsgruppe der Jungen Liberalen (Julis) in Oberhausen demonstrieren am Samstag, 22. Mai, gegen die Hundesteuer. Sie wollen sich unter Einhaltung der Corona-Regeln mit etwa zehn Mitgliedern und einigen Hunden im Ruhrpark in Alstaden versammeln. Dies teilte die Gruppe mit.

Oberhausen: Junge Liberale versammeln sich, um gegen Hundesteuer zu demonstrieren

Unter dem Motto „Beste Freunde gehören steuerfrei“ haben die Jungen Liberalen NRW zu diesem landesweiten Protesttag aufgerufen. Der Kreisvorsitzende der Julis Oberhausen, Maximilian Baum, sagt: „Gerade auch in Zeiten der sozialen Isolation durch die Corona-Pandemie waren Haustiere eine enorme mentale Stütze für viele Menschen.“ Die aktuelle Begründung für die Hundesteuer enthalte einen pauschalen Vorwurf an alle Hundehalterinnen und Hundehalter, der Kommune zu Last zu fallen. Dabei entferne die Mehrheit der Bürger den Hundekot und verursache somit keine Mehrkosten für die städtische Gemeinschaft. Lesen Sie hier: Wo man seinen Hund in Oberhausen von der Leine lassen darf

„Wir Junge Liberale stehen für eine sparsame Kommune, welche nicht auf die Einnahmen aus der Hundesteuer angewiesen ist, um einen soliden Haushalt zu präsentieren“, sagt Baum. Vielmehr sei das Eintreiben der Steuer ein bürokratischer Akt, welcher gerade in der Stadtverwaltung Kosten verursache. Sinnvoller ist es laut Baum in die Eigenverantwortung der Bürger zu vertrauen. Tatsächliche Ordnungswidrigkeiten sollten härter bestraft werden. „Für uns steht eindeutig fest, dass, wer die Fäkalien der Haustiere nicht entfernt, entsprechend stärker zur Kasse gebeten werden muss.“

