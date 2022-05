Julis Oberhausen fordern Wahlrecht ab 16 Jahren

Oberhausen. Die Oberhausener Julis möchten, dass man bei Landtagswahlen in NRW künftig ab 16 Jahren wählen darf. Und das Parlament soll schlanker werden.

Wer 16 Jahre und älter ist, soll bei Landtagswahlen in NRW künftig wählen dürfen. Das fordert die Jugendorganisation der FDP in Oberhausen, die Jungen Liberalen. Immerhin stehe die Absenkung des Wahlalters auch für die Bundesebene im Koalitionsvertrag der Ampel-Fraktionen, heißt es in einer schriftlichen Mitteilung.

„Gerade die sehr nahe politische Vergangenheit hat überdeutlich gezeigt, dass die Jugend extrem engagiert ist und das Rüstzeug besitzt, eine qualifizierte Wahlentscheidung zu treffen“, meint Juli-Kreisvorsitzender Max Baum. „Zudem sind ältere Wählerinnen und Wähler rein demografisch sehr überrepräsentiert, was zu einer Interessensverlagerung zulasten der jungen Generation führt“, sagt der 21-Jährige.

Außerdem fordern die Julis eine Wahlrechtsreform: „Ähnlich wie beim Bundestag wäre ein aufgeblähter Landtag auch enorm kontraproduktiv. Daher bedarf es auch in NRW einer Reform, die ein arbeitsfähiges, aber schlankes Parlament ermöglicht.“

