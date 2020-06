Jugendverband bittet um Bilder von der Fronleichnamkirmes

Szenen wie hier auf unserem Archivbild wird es in diesem Jahr aufgrund der Corona-Krise nicht von der Fronleichnamkirmes in Oberhausen-Sterkrade geben. Fotos von vergangenen Erlebnissen auf der Kirmes sammelt jetzt aber die KJG St. Clemens für eine besondere Ausstellung.

Eigentlich würde in dieser Woche die Sterkrader Fronleichnamskirmes starten und hätte wohl wieder zehntausende Besucher nach Oberhausen gelockt. Aufgrund der Corona-Pandemie musste die 191. Auflage dieser Großveranstaltung aber verschoben werden. Um wenigstens einen kleinen Ersatz zu schaffen und dieses Event auch in diesem Jahr für alle Kirmesfans erlebbar zu machen, startet der Kinder- und Jugendverband der Gemeinde St. Clemens seine Aktion #SterkraderKirmesMomente und lädt zum Mitmachen ein.

Der Verband der Gemeinde St. Clemens, um deren Kirchturm in diesen Tagen normalerweise das bunte Treiben stattfinden würde, ruft dabei zum Teilen besonderer Kirmesmomente der vergangenen Jahre auf. Es spielt keine Rolle, ob diese aus den letzten Jahren stammen oder schone lange Zeit zurückliegen. Fotos können unter dem Hashtag #SterkraderKirmesMomente in den Sozialen Netzwerken gepostet werden, um zu zeigen, welche schönen Momente man bereits auf der Sterkrader Fronleichnamskirmes erlebt hat.

Die Fotos können aber auch über die Internetseite (kjg-stclemens.de/kirmes) eingesendet werden. Mit diesen Bildern soll eine riesige Collage erstellt werden, die dann ab dem 14. Juni im Vorraum der St. Clemens Kirche an der Steinbrinkstraße ausgestellt wird. Wer also bei einem Spaziergang durch Sterkrade doch ein wenig Kirmesluft schnuppern möchte, kann die verschiedenen Impressionen betrachten und anschließend noch bei den Kirmesbuden, die einen Standplatz in der Innenstadt haben, vorbeischauen.