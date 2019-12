Oberhausen. Warum so viele Kinder bei uns in Heimen leben müssen, darüber gingen am Wunschbaum-Stand im Centro die Ansichten auseinander.

Jugendparlament Oberhausen erfüllt Weihnachtswünsche

Mehr als 1500 Kinder und Jugendliche, die in Oberhausen und seinen Nachbarstädten in Kinderheimen leben, einige auch bei Pflegefamilien, haben Wunschkarten für den Weihnachts-Wunschbaum im Centro ausgefüllt. Bis auf wenige Restkarten haben sich auch für alle Wünsche Menschen gefunden, die sie ihnen erfüllen möchten. Dazu gehörte am Mittwoch auch wieder das Jugendparlament Oberhausen. Fünf seiner 21 Mitglieder kamen am Wunschbaum-Stand mit Centro-Manager Marcus Remark zusammen, um ihm aus den Mitteln des Jugendparlaments 500 Euro für die Aktion zu überreichen.

Geschenke für 20 Kinder

„Wir spenden jährlich 1500 Euro aus unseren Mitteln an drei verschiedene Organisationen“, berichtete Jonas (18) aus der Innenstadt. „Und wir setzen die Tradition unserer Vorgänger fort, dass auch die Wunschbaum-Aktion im Centro dabei ist“, ergänzte seine Mitstreiterin Anna (19) aus Sterkrade. Zusammen mit Marcus Remark trafen sie die Auswahl, welchen 20 Kindern ein Wunsch im Wert von rund 25 Euro erfüllt werden soll. Die ausgesuchten Heimbewohner sind zwei bis 17 Jahre alt. Ihre Wünsche reichen vom Wasserkocher bis hin zu Legosteinen.

Oberhausen Letzter Abgabetermin für Geschenke: 18. Dezember Mittwochabend wartete Wunschengel Astrid noch auf die Abgabe von 400 zugesagten Geschenken. Aber die Teilnehmenden an der Aktion haben noch bis Mittwoch, 18. Dezember, 21 Uhr, Gelegenheit, ihr Paket am Stand der Aktion unweit vom Haupteingang vom Centro oder an der dortigen Rezeption abzugeben. Ausgeliefert werden die Pakete dann am 20. Dezember. Das amtierende Jugendparlament Oberhausen wurde 2018 von den Schülerinnen und Schülern der weiterführenden Schulen gewählt. Es amtiert noch bis Sommer 2020. Zehn Sitzungen hält es im Jahr ab. Auch hat es Arbeitsgruppen für bestimmte Themen gebildet. Es entsendet je ein beratendes Mitglied in die Fachausschüsse des Rates.

Auch diese Zeitung unterstützt die Wunschbaum-Aktion im Centro. Kinder und Jugendliche in 15 verschiedenen Einrichtungen profitieren davon. Wunschengel Astrid, die am Stand der Aktion im Centro die Geschenkkarten ausgibt und die Geschenke annimmt, berichtete den Jungparlamentariern von Zehnjährigen, deren sehnlichster Weihnachtswunsch eine warme Jacke ist. Und von Spendern, die sicherheitshalber im Kinderheim ihrer Wahl nachfragen, ob das Geschenk dort auch abgeliefert wurde.

Mitarbeit im Jugendhilfeausschuss

Die fünf Abgeordneten der Oberhausener Schülerinnen und Schüler hatten diese Sorge nicht. Ihre Aufgabe besteht darin, die Interessen ihrer Altersgruppe gegenüber der Stadt Oberhausen zu vertreten. Jonas hatte am gleichen Tag an einer Sitzung des Jugendhilfeausschusses teilgenommen, wo er sogar Rederecht hat. „Wir machen der Stoag Verbesserungsvorschläge und übermitteln dem Oberhausener Gebäude-Management (OGM) Mängellisten von den Schulen“, erzählte Anna. Luisa (18) aus Alstaden wies darauf hin, dass sich ihre Vorgänger dafür eingesetzt hätte, das neue Jugendzentrum „Place2Be“ an der Lothringer Straße eben auch als Treffpunkt für solche Jugendlichen zu schaffen.

Familien in der Krise

Dass über 1500 Kinder und Jugendliche im westlichen Ruhrgebiet dauerhaft nicht in ihren Familien leben und wahrscheinlich nicht einmal Weihnachten mit ihnen verbringen werden, ist nach Ansicht von Simon (17) aus der Innenstadt ein Problem, für das die gesellschaftlichen Verhältnisse mit verantwortlich sind. Er denkt dabei zum Beispiel an Arbeitsbedingungen, die dazu führen, dass Eltern zu wenig Zeit für ihre Kinder haben. „Das kann man aber nicht pauschal sagen. Die Ursachen sind von Familie zu Familie unterschiedlich“, hielt ihm Anna entgegen. „Oft sind die Ursachen auch psychischer Natur“, gab Jonas zu bedenken. Indem man jedenfalls als Jugendparlament für die Stärkung von Einrichtungen wie der „Tafel“ eintrete, unterstütze man indirekt auch solche Familien.