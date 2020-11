Sie vertreten nun alle Kinder und Jugendlichen in Oberhausen: Renè Klagus (15) von der Heinrich-Böll-Gesamtschule und Berna Demircan (15) vom Heinrich-Heine-Gymnasium sind die neuen Vorsitzenden des fünften Jugendparlaments (kurz: Jupa). Für ihre zweijährige Amtszeit haben sich die Schüler einiges vorgenommen. So will sich Berna Demircan für Wasserspender an Schulen stark machen, damit die Kinder und Jugendlichen jederzeit ihre Trinkflaschen nachfüllen können.

Mitglieder des fünften und vierten Jugendparlaments mit Oberbürgermeister Daniel Schranz vor dem Rathaus in Oberhausen. Foto: Stadt Oberhausen

Berna ist zum ersten Mal Mitglied im Jugendparlament. „Mich haben einige Sachen an der Schule gestört und ich wollte mitbestimmen können“, sagt die neue Vorsitzende. Zudem interessiere sie sich dafür, wie in Oberhausen Entscheidungen getroffen werden. „Durch das Jupa bekommt man einen guten Einblick, wie es in der Politik läuft.“ Die Schülerin interessiere sich schon länger für Politik und sei deshalb auch Mitglied in einer Partei-Jugendorganisation. Am Jugendparlament gefalle ihr besonders, dass die Vertreter ein Rederecht in jedem Ratsausschuss haben. „Ich finde es gut, dass wir eine Stimme haben und mit den Politikern reden können.“

+++ Sie wollen keine Nachrichten aus Oberhausen verpassen? Dann können Sie hier unseren abendlichen Newsletter abonnieren: So abonnieren Sie den kostenlosen Oberhausen-Newsletter. +++

Ihr Stellvertreter war bereits Teil des vierten Jugendparlaments. „Ich hatte Lust, auch Vorstand zu werden. In den zwei Jahren konnte ich schauen, wie es die anderen Vorsitzenden machen“, sagt Renè. Auch er habe sich bereits früh für Politik interessiert: „Mein Opa hat sich früher in der Politik engagiert.“ Gemeinsam mit Berna wird er die Sitzungen leiten und das Jugendparlament repräsentieren.

Bei einem Kennenlern-Wochenende im September hatten die Jugendlichen die Möglichkeit, eigene Schwerpunkte zu setzen und Arbeitskreise zu bilden. Aufgrund der anhaltenden Corona-Pandemie treffen sich die Jugendlichen digital per Videokonferenz. Die öffentlichen Sitzungen des gesamten Jugendparlaments finden in der Luise-Albertz-Halle an der Düppelstraße statt (die nächste Sitzung ist am Dienstag, 3. November, 17 Uhr). Ein besonderer Schwerpunkt soll auf der Öffentlichkeitsarbeit liegen. So wollen die Jugendlichen die Internetseite überarbeiten und eine einheitliche Gestaltung in den sozialen Medien in Angriff nehmen. „Wir beschäftigen uns gerade viel mit Digitalisierung, um auch auf Abstand miteinander arbeiten zu können“, erläutert Julia Bendorf von der Stadtverwaltung, die das Jugendparlament begleitet.

Oberhausener Jugendparlament feiert 2022 Zehnjähriges

Neben der Öffentlichkeitsarbeit wollen sich die Vertreter in den Arbeitskreisen mit den Themen Schule und Nahverkehr und Soziales, Integration und Umwelt auseinandersetzen. Darüber hinaus werden die Schüler Ausschüsse und Gremien besuchen. „Ich bin gespannt, was wir alles erreichen“, sagt Berna. Ihre Vorgänger haben 500 Euro aus dem Jupa-Etat für den Wunschbaum im Centro bereitgestellt. Auch in diesem Jahr möchten sich die Vertreter an der sozialen Aktion beteiligen.

So werden die Abgeordneten gewählt Junge Oberhausener, gerade einmal 13 bis 18 Jahre alt, sitzen in diesem Gremium zusammen, um über Themen zu diskutieren und zu beraten, welche sie direkt und unmittelbar betreffen. Die Abgeordneten des Jugendparlaments werden an 13 beteiligten Schulen in Oberhausen gewählt. Insgesamt 10.824 Jugendliche waren dieses Mal wahlberechtigt, 3463 haben ihre Stimme abgegeben. Aufgrund der Corona-Pandemie konnte die Wahl nicht an allen Schulen wie gewohnt stattfinden. Das Jupa ist auf Facebook, Instagram und Youtube vertreten. Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.jugendparlament-oberhausen.de .

Für Berna ist schon heute klar, dass sie sich auch nach ihrer Amtszeit politisch engagieren möchte. „Es ist noch sehr weit weg, aber ich habe mir zum Ziel gesetzt Bundestagsabgeordnete zu werden“, sagt die Vorsitzende. Nach Ende der zweijährigen Amtszeit im Jahr 2022 feiert das Jugendparlament sein zehnjähriges Bestehen. Der Wunsch der Jugendlichen ist es, eine große Party mit allen ehemaligen Jugendparlamentariern feiern zu können.

Weitere Nachrichten aus Oberhausen gibt es hier.