Zugverkehr Jugendliche zündeln an Bahnstrecke: Acht Züge verspätet

Oberhausen. Feuer an der Bahnstrecke von Oberhausen nach Essen – der Brand ist offenbar auf mutwilliges Zündeln zurückzuführen. Die Bundespolizei ermittelt.

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, 13./14. September, haben mehrere junge Tatverdächtige an der Böschung der viel befahrenen Bahnstrecke zwischen Oberhausen Hauptbahnhof und Essen Dellwig-Ost gezündelt.

Es ist dabei zu einem Böschungsbrand gekommen, wie die Bundespolizei berichtet. Drei Tatverdächtige (16, 17 und 18 Jahre alt) seien von Beamten der Bundespolizei gestellt worden.

Ein Zeuge, der Lokführer eines Leerzuges, meldete um 23.50 Uhr der Bundespolizei, dass sich Personen im Gleisbereich aufhalten und dort zündeln würden. Sofort eilten Einsatzkräfte der Bundespolizei und der Feuerwehr Oberhausen zu dem Streckenabschnitt. Dort brannte eine rund 30 Quadratmeter große Fläche im Bereich der Böschung am Gleis. Die DB-Strecke wurde sofort gesperrt. Die Feuerwehr löschte die Flammen. Durch den Löscheinsatz kam es bei acht Zügen zu 203 Minuten Verspätung.

Jugendliche auf Brücke gestellt

Der Tatort befindet sich unterhalb einer Brücke in Nähe einer Bushaltestelle. Im Zuge einer Nahbereichsfahndung konnten die Bundespolizisten drei Jugendliche auf der Brücke ausfindig machen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen sind die drei Tatverdächtigen entlassen worden. Die Bundespolizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr eingeleitet. Die Ermittlungen dauern weiter an.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Oberhausen