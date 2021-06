Jugendliche können für drei Tage Landtagsabgeordnete werden

Jugendliche übernehmen – nur scheinbar – die Macht in Nordrhein-Westfalen – für ein paar Stunden bei der Aktion „Jugend-Landtag“.

Oberhausen. Jugendliche in Oberhausen haben die Chance, die Arbeit des Landtags in Düsseldorf kennenzulernen. Dafür müssen sie sich demnächst bewerben.

Jugendliche in Oberhausen können sich wieder für die Teilnahme am diesjährigen Jugend-Landtag bewerben. Er findet vom 28. bis 30. Oktober 2021 im Düsseldorfer Landtag statt. Die Jugendlichen können dort lernen, wie die Arbeit im Parlament funktioniert. Drei junge Menschen aus Oberhausen dürfen teilnehmen, erklärt ein Sprecher der SPD.

Sie simulieren an den Tagen typische Aufgaben der Landtagsabgeordneten: Sie beraten sich in Ausschüssen, arbeiten in Fraktionssitzungen und treffen sich zur Plenarberatung. Dabei fällen sie Entscheidungen zu aktuellen politischen Fragen. Ihre Beschlüsse werden anschließend den Landtagsabgeordneten vorgelegt.

Insgesamt nehmen 199 junge Menschen an der Aktion teil. Bewerberinnen und Bewerber müssen zwischen 16 bis 20 Jahren alt sein und in Oberhausen wohnen. Sie müssen ihre Bewerbung an die Landtagsabgeordnete Sonja Bongers (sonja.bongers@landtag.nrw.de) bis Mittwoch, 23. Juni 2021, senden.

Daraus soll hervorgehen: Name, Telefonnummer, Adresse, Alter, Angaben zur Ausbildung. Gebeten wird auch um einen Satz, warum man beim Jugend-Landtag mitmachen möchte. Der Landtag übernimmt sämtliche Kosten – einschließlich der Übernachtungen. Das Jugend-Parlament kann allerdings nur tagen, sofern es die Entwicklung der Pandemie zulässt.

