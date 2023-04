Jugendliche in Oberhausen vermisst: Foto veröffentlicht

Oberhausen. Eine Jugendliche aus Oberhausen wird vermisst. Zuletzt wurde sie in Detmold und Hamm angetroffen. Polizei bittet um Hinweise zum Aufenthaltsort.

Eine Jugendliche aus Oberhausen ist am Sonntag als vermisst gemeldet worden. Seit Montag wird sie öffentlich mit einem Foto von der Polizei gesucht. Nach eignen Angaben verließ die Vermisste die Wohnung der Eltern, um einen Spaziergang zu machen. Danach kehrte sie nicht zurück.

Diese Jugendliche aus Oberhausen wird seit Sonntag vermisst. Die Polizei bittet um Hinweise zum Aufenthaltsort. Foto: Polizei Oberhausen

Wie die Polizei in der Vermisstenmeldung schreibt, wurde die Oberhausenerin zuletzt in unterschiedlichen Städten angetroffen, darunter in Hamm und in Detmold. Eine bevorzugte Anlaufstelle habe die Jugendliche nicht. Die Polizei fragt: „Wer kann Angaben zum Aufenthaltsort der Vermissten machen“.

Die Oberhausenerin wird wie folgt beschrieben: 1,62 Meter groß, schlank, blonde Haare, die zu zwei Zöpfen geflochten waren. Sie trug eine hellblaue Jeans mit Löchern, einen beigen Kapuzenpulli, eine schwarze Weste, dazu weiß-beige Schuhe und einen grauen Rucksack.

Hinweise können abgegeben werden per Mail an poststelle.oberhausen@polizei.de oder per Telefon: 0208/826-0.

