Jugendförderpreis sucht kreative Antworten auf Corona-Krise

Am Rosenmontag 2020 zeigte Jacques Tillys Karnevalsvirus dem Coronavirus noch keck eine rote Nase – und die Ludwiggalerie zeigte die Entwurfszeichnungen.

Oberhausen. „Corona & ich“ lautet das Motto der Ausschreibung für junge Oberhausener von 14 bis 21 Jahren. Zu gewinnen gibt’s Preisgelder von 4000 Euro.

„Corona & ich“ lautet das Motto des zum Jahresausklang ausgeschriebenen Jugendförderpreises 2020. Seit vielen Jahren vergibt die Stadt Oberhausen jährlich diesen Förderpreis: Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von 14 bis 21 Jahren sind aufgerufen, sich kreativ mit aktuellen Themen zu befassen.

Das Thema für den Jugendförderpreis 2020 lautet: „Corona & ich“. Keine Schule, stattdessen Homeschooling. Keine oder kaum Freunde treffen. Ängstliche oder gestresste Eltern. Skypen, Facetimen und Whats-Appen mit den Großeltern. Weder Klopapier noch Nudeln in den Supermarktregalen. Ein Virus befiehlt Hausarrest. Was ist das für eine verrückte und ungewohnte Zeit?

Kreative Beiträge aus sechs Kategorien

Die Corona-Pandemie betrifft alle, aber das Kulturbüro fragt: „Was ist eigentlich mit dir? Was machst du durch … mit … nach … während … vor … trotz Corona? Kreative Beiträge aus den sechs Kategorien, Film / Foto, Tanz, Texte / Radiobeiträge, Musik, Malerei / Zeichnungen / Mangas sowie einer offenen Kategorie können junge Kreative digital bis zum 28. Februar 2021 per E-Mail (max. 20 GB) an kulturbuero@oberhausen.de einreichen.

Das Kulturbüro bittet darum, auch zeichnerische oder plastische Arbeiten zunächst als Bild- oder Videodatei einzusenden. Wichtig: Es können Einzel- oder Gruppenarbeiten eingereicht werden. Maximal fünf Beiträge pro Person oder Gruppe sind möglich. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer müssen in Oberhausen leben.

Zu gewinnen gibt’s Preis- und Fördergelder in einer Gesamthöhe von 4000 Euro. Weitere Infos online unter oberhausen.de/jugendfoerderpreis oder telefonisch bei Sabine Bergforth, 0208 - 825 2809, oder Daria Flack, 0208 - 825 2295.