Jugendförderpreis: Bewerbungen noch bis zum 31. Mai möglich

Oberhausen. Der aktuelle Jugendförderpreis in Oberhausen dreht sich um das Thema Freiheit. Bis zum 31. Mai sind noch Bewerbungen möglich.

Jugendliche und junge Erwachsene von 14 bis 21 Jahren haben noch bis zum 31. Mai die Möglichkeit, sich für den Jugendförderpreis in Oberhausen zu bewerben.

Wegen der Coronapandemie und der damit verbundenen Herausforderungen wird der Preis für die Jahre 2021 und 2022 zusammen vergeben. Daher lautet das Thema 2022 noch einmal: „Freiheit“.

Unter dem Begriff „Freiheit“ kann man viele Dinge verstehen. Die Möglichkeit, frei zu entscheiden und sein Leben so zu leben, wie man möchte. Für Freiheit können aber auch ein bestimmter Ort, eine bestimmte Person oder eine bestimmte Tätigkeit stehen. Was bedeutet Freiheit für jemanden ganz persönlich? Wie fühlt sie sich an? Wie sieht sie aus? Wie hört sie sich an? Worin zeigt sie sich?

Von Malerei und Manga bis zu Tanz und Film

Das soll in kreativer Form dargestellt werden. Teilnehmen können Beiträge aus den folgenden Kategorien: Malerei, Zeichnung, Manga, Film und Foto, Musik, Tanz, Texte und Radiobeiträge oder außerhalb dieser Sparten in einer offenen Kategorie.

Beiträge können mit dem Anmeldeformular bis zum 31. Mai an das Kulturbüro in der Gewerkschaftsstraße 76-78 oder digital an kulturbuero@oberhausen.de geschickt werden. Das Anmeldeformular und weitere Informationen stehen unter www.oberhausen.de/jugendfoerderpreis.

Pro Teilnehmer und Teilnehmerin dürfen bis zu fünf Beiträge eingereicht werden. Es sind Einzel- und Gruppenarbeiten möglich. Die Dateien sollten eine Größe von 20 GB nicht überschreiten. Das Kulturbüro bittet darum, dass auch zeichnerische oder plastische Arbeiten zunächst als Bild-, Video- oder PDF-Datei gesendet werden. Insgesamt gibt es Preisgelder im Wert von 4000 Euro zu gewinnen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Oberhausen