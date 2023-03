Jugendbündnishaus berät zu Studium und Ausbildung

Das Oberhausener Jugendbündnishaus lädt am 14. März 2023 zum Tag der offenen Tür ins Place2be ein, Lothringer Straße 20 in der Innenstadt.

Oberhausen. In der Woche der Ausbildung finden bundesweit viele Aktionen statt. In Oberhausen gibt es Angebote von Jobcenter, Arbeitsagentur und Co.

Auf der Suche nach einer Ausbildung? Oder vielleicht doch lieber studieren? Jugendliche und junge Erwachsene in Oberhausen können sich am Dienstag, 14. März 2023, dazu beraten lassen. Bei einem Tag der offenen Tür kommen sie mit Mitarbeitenden des Jugendbündnishauses ins Gespräch und „nehmen die Gestaltung ihrer Zukunft selbst in die Hand“, motiviert die Ankündigung.

Das Jugendbündnishaus vereint das Jobcenter, die Agentur für Arbeit und die Beratungsstelle Jugend und Beruf, die erzieherische Jugendhilfe und die Koordinierungsstelle Übergang Schule-Beruf der Stadt unter einem Dach. Während der Woche der Ausbildung – 13. bis 19. März – stellen sich auch die Oberhausener Ansprechpartnerinnen und -partner für junge Menschen in der Stadt vor.

Kostenlos die Bewerbungsmappe checken lassen

Am 14. März, von 14 bis 17.30 Uhr, können sie unter dem Motto „Zukunft safe? Sei ein Macher!“ mit VR-Brillen virtuell in Ausbildungsberufe eintauchen, kostenlos ihre Bewerbungsmappe checken lassen, Spiele spielen wie das „Berufe-Karten-Zocken“ und das „Fähigkeiten-Glücksrad“ sowie interaktiv unterschiedliche Bildungswege in Oberhausen und Umgebung kennenlernen. Außerdem erfahren sie, wo es noch offene Ausbildungsstellen gibt.

Die Veranstaltung findet im Place2be an der Lothringer Straße 20 in der Oberhausener Innenstadt statt.

>>>Lesen Sie hier mehr zum Thema:

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Oberhausen