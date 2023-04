Jugendaustausch „Multi“: Es gibt freie Plätze fürs Ausland

Oberhausen. Wer bei der internationalen Begegnung der Stadt Oberhausen dabei sein will, muss sich mit der Anmeldung beeilen. Viele Trips sind ausgebucht.

Im vergangenen Sommer hat sich die „Multi“, die internationale Jugendbegegnung der Stadt Oberhausen, pünktlich zu ihrem 30. Jubiläum zurückgemeldet. Zahlreiche Gäste aus aller Welt sorgten zwei Wochen lang dafür, dass die Corona-Pandemie und die damit verbundenen Einschränkungen im persönlichen Miteinander fast in Vergessenheit gerieten. Mit diesem Auftakt hat die „Multi“ ihren gewohnten Rhythmus wieder aufgenommen, so dass in diesem Jahr auch wieder Oberhausener Jugendliche in die Partnerländer reisen können.

„Multi“ 2023: Es gibt noch ein paar Restplätze

„Multi“-Auslandsreisen finden in diesem Jahr sowohl in den Sommer- als auch in den Herbstferien statt. Bereits nach der Auftaktveranstaltung im Januar seien die Verantwortlichen dabei laut Mitteilung der Stadt positiv überrascht gewesen von der Vielzahl der Anmeldungen in diesem Jahr. Dadurch seien einige Auslandsbegegnungen bereits vollständig ausgebucht. Aktuell gibt es noch Restplätze für die „Multi“-Reisen nach Israel (25. Juni bis 5. Juli), Estland, Rumänien, Moldawien und die Türkei (alle 22. Juli bis 5. August) sowie für Polen in den Herbstferien. Teilnehmen kann jeder Jugendliche zwischen 13 und 18 Jahren.

Die internationale Jugendbegegnung der Stadt Oberhausen existiert seit über 30 Jahren und ist laut Aussage der Stadt mittlerweile NRW-weit ein Aushängeschild internationaler Jugendarbeit: „Mit 15 involvierten Partnerländern auf fünf Kontinenten ist sie zudem die größte internationale Jugendbegegnung auf kommunaler Ebene deutschlandweit.“ Weitere Informationen zu den „Multi“-Auslandsbegegnungen gibt es auf der Internetseite www.multi-online.org oder telefonisch bei Marc Grunenberg vom Büro für Interkultur der Stadt Oberhausen unter 0208 8252 967.

