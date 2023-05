Jugendarbeitslosigkeit: Job-Dating in der Oberhausener Arena

In der Rudolf-Weber-Arena können sich junge Menschen in einem Speed-Dating um eine Ausbildung bewerben. (Archivbild).

Oberhausen. Die Zahl der jungen arbeitslosen Menschen nimmt in Oberhausen zu. Mitte Mai veranstaltet die Arbeitsagentur passend dazu ein Speed-Dating.

Die Jugendarbeitslosigkeit nimmt in Oberhausen zu. Zwar ging sie im April um 0,3 Prozent zurück, im Vergleich zum Vorjahresmonat waren aber 36 junge Menschen mehr ohne Job. Das geht aus den aktuellen Zahlen der Agentur für Arbeit hervor.

Derzeit suchen 782 junge Menschen eine Beschäftigung. Die Suche wird schwieriger, denn die Zahl der Stellen sinkt. Im April gab es 233 neue Stellen. Das waren 89 weniger als im März und 103 weniger als im Vorjahresmonat. Insgesamt standen zum Stichtag 1634 offene Stellen zur Verfügung – 22 weniger als im März und sogar 407 weniger als vor einem Jahr. „Betriebe vieler Branchen sind zwar nach wie vor auf der Suche nach qualifiziertem Personal, sind aber dennoch aufgrund der weiterhin bestehenden Unsicherheiten zurückhaltend“, erläutert Geschäftsführer Jürgen Koch. „Ich kann es nicht oft genug betonen: Qualifizierung ist einer der wichtigsten Hebel, um dem akuten Fachkräftebedarf entgegenzuwirken.“

Jugendliche können sich im Zehn-Minuten-Takt Betrieben vorstellen

Das Jobcenter veranstaltet deshalb am 17. Mai ein Speed-Dating für Azubis in der Rudolf-Weber-Arena. Junge Menschen können sich in der Halle in der Nähe des Centros im Zehn-Minuten-Takt den Betrieben vorstellen. Es gibt noch freie Plätze. Jugendliche und junge Erwachsene können sich noch bis zum 10. Mai melden unter E-Mail oberhausen.berufsberatung@arbeitsagentur.de oder telefonisch unter 0208/8506112.

Die Arbeitslosigkeit insgesamt ist zwar leicht zurückgegangen im Vergleich zum Vormonat. Allerdings waren im April 11.778 Menschen ohne Job – 1222 mehr als im April des vergangenen Jahres. Die Arbeitslosenquote beträgt 10,7 Prozent.

