Jugendamt Oberhausen fragt bei Familien Betreuungsbedarf ab

Oberhausen. Das Jugendamt Oberhausen befragt Eltern mit Kindern unter fünf Jahren, ob sie einen Bedarf an zusätzlichen Betreuungszeiten haben.

Um herauszufinden, ob Eltern von Kleinkindern einen Bedarf an zusätzlichen Betreuungszeiten haben, startet das Jugendamt Oberhausen in der Zeit vom 8. bis zum 26. März eine Online-Befragung. Jugendamtsleiter Ertunç Deniz erklärt: „Für die Befragung hat das Jugendamt der Stadt Oberhausen in Zusammenarbeit mit den Trägern von Kindertageseinrichtungen sowie der Fachstelle Kindertagespflege einen Fragebogen abgestimmt, der den erweiterten Betreuungsbedarf in der Stadt Oberhausen abbilden soll.“

Hierzu hat das Jugendamt Oberhausen rund 4000 Oberhausener Familien mit Kindern im Alter unter fünf Jahren postalisch angeschrieben und ihnen eine „TAN“ zukommen lassen, mit der sie sich in den Fragebogen einloggen können. Dieser ist ab sofort auf der Homepage der Stadt Oberhausen unter www.oberhausen.de/umfragen abrufbar. Auf dem Fragebogen können die Eltern angeben, welchen Betreuungsbedarf sie am Morgen, am frühen Abend sowie an Wochenenden oder an Feiertagen haben.

Freiwillige Teilnahme

Das Jugendamt möchte wissen, ob und in welchem Umfang Familien eine Betreuung über die bereits angebotenen Zeiten hinaus benötigen. „Je mehr Eltern an der Umfrage teilnehmen, desto besser können wir als Jugendamt auf Ihren Bedarf an erweiterten Öffnungszeiten reagieren. Die Online-Befragung ist mit verhältnismäßig wenig Aufwand für die Eltern verbunden“, sagt Deniz. Die Umfrage erfolge anonym und ist freiwillig. Familien, die keinen Onlinezugang haben, erhalten vom Jugendamt einen Fragebogen in Papierform.

Weitere Auskünfte erteilt Nicole Große-Erwig per E-Mail an nicole.grosse-erwig@oberhausen.de sowie unter 0208 825-9317. Technische Fragen beantwortet Patricia Scherdin per E-Mail an patricia.scherdin@oberhausen.de und unter 0208 825-2943.

• Auch interessant: Kita-Angebot in Oberhausen: Ausbau in Biefang fertiggestellt