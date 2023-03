Jugend debattiert: Die NRW-Besten diskutieren in Oberhausen

Oberhausen. Die Qualifikationsrunde für das NRW-Finale findet in diesem Jahr in Oberhausen statt. Die 64 besten Schülerinnen und Schüler treten an.

Ende April treffen sich die besten jungen Debattierer des Landes in Düsseldorf, um sich für das Finale von „Jugend debattiert“ zu qualifizieren. Der Vorentscheid für das Landesfinale findet in diesem Jahr in Oberhausen statt: Am 29. März diskutieren die 64 Besten des Landes im Zentrum für schulische Lehrerausbildung. Die acht Besten sind dann beim NRW-Finale am 27. April im Düsseldorfer Landtag dabei. Und nur noch ein Schritt entfernt vom Gesamtfinale.

Der Debattierwettbewerb hat eine lange Tradition. Die Schirmherrschaft übernimmt der Bundespräsident. Auf Schul- und Regionalebene wurde bereits eine Vorauswahl getroffen. Nun geht es auf Landesebene weiter. In NRW ist die Konkurrenz besonders groß: Mit 310 aktiven Schulen ist Nordrhein-Westfalen das am stärksten vertretene Bundesland.

Die Veranstaltung beginnt um 10 Uhr an der Duisburger Straße 375, Gebäude C. Um 11.30 Uhr beginnen die Debatten.

