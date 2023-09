Jürgen Reinke erzählt „Beatkeller-Geschichten“ im Gdanska

Oberhausen. Musikfans führt der Gitarrissimo-Macher und Pop-Archivar an neun Abenden durch über 60 Jahre treibender Gitarrenriffs.

Jürgen Reinke ist nicht nur langjähriger Impresario der Gitarrissimo-Konzerte im Gdanska, sondern auch Popmusik-Archivar. Jetzt verbindet der 72-Jährige beide Leidenschaften, nachdem er sich währen der Konzert-Sommerpause ausgiebig mit der Beatmusik der 1960er auseinandergesetzt hatte. Reinke konzipierte eine neunteilige Serie von „Beatkeller-Geschichten“ – schließlich ist der Schauplatz zum einen der wohnliche Literaturkeller unter dem Gdanska-Theater. Zum Anderen trafen sich einst vor 50 bis 60 Jahren die jungen Leute gerne in „Beat-Kellern“, um ihre von Älteren geschmähte Musik ungestört aufdrehen zu können. Los geht’s am Dienstag, 19. September, um 19.30 Uhr.

Paul, George, Ringo und John 1966 während der „Bravo-Blitztournee“ in der Essener Grugahalle, fotografiert von Oberhausens Bildchronisten Rudolf Holtappel. Die erste Folge der „Beatkeller-Geschichten“ widmet sich noch den Jahren vor Beatlemania. Foto: Rudolf Holtappel Nachlass / Ludwiggalerie

Sein über 60 Jahre gesammeltes Wissen möchte der Gitarrissimo-Gründer gerne mit Gleichaltrigen teilen oder an Jüngere weitergeben. Pro Folge will er 20 bis 25 Titel auflegen – allerdings nicht auf Czeslaw Golebiewskis alter Musiktruhe, sondern knisterfrei aus der opulenten eigenen CD-Sammlung von 60.000 Tonträgern – bildlich unterstützt. von Fotos, Plakaten, Plattencovern. Schließlich ist das „Archiv für populäre Musik“ am Dortmunder Nollendorfplatz Reinkes zweites Zuhause. Und zu jedem Song gibt’s natürlich was zu erzählen.

Nach Ende der knapp zweistündigen „Beatkeller-Geschichten“ (mit Pause) haben Musikfans noch ausreichend Gelegenheit, im gemütlichen Kreis von „alten Zeiten“ zu schwärmen. Im ersten Teil geht es um die Einflüsse aus den verschiedensten Musikrichtungen bis Ende 1961 – also vor dem kometengleichen Aufstieg der Beatles. Dabei reichen die rock’n’rollenden Beispiele von Chuck Berry und Buddy Holly bis zu Skiffle-Urgestein Lonnie Donegan.

Eingang zum Keller-Idyll des Literaturhauses ist via Gdanska Theater, Gutenbergstraße 8; Kostenbeitrag 10 Euro; Reservierung empfohlen, online obsaitensprung.de

