Karneval Jüngstes Dreigestirn in Oberhausen knackt einen Rekord

Oberhausen. In Oberhausen regiert mit einem Schnitt von 22,8 Jahren das jüngste Dreigestirn der Geschichte – weil Oberhausener Vereine zusammenarbeiten.

Kette, Zepter – Prinz! Spielend einfach klingt der zeremonielle Akt der Inthronisierung von Chris I. (Höppner) zum neuen Regenten im Dreigestirn der Karnevalsgemeinschaft „Dampf drauf“ – doch an den taufrischen Erfahrungen hat er noch zu knabbern. Jubel, Applaus, Helau! „Alles ist noch so nah, du stehest da oben und hast einen Tunnelblick. Wir werden wohl erst in den Wochen danach alles richtig begreifen!“