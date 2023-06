Captain Jack Sparrow und Hector Barbossa beim Piraten-Karaoke? Nein, die Superstars Johnny Depp und Alice Cooper musizieren am Dienstag, 20. Juni, gemeinsam in der Arena Oberhausen.

Superstar Johnny Depp in Oberhausen: Countdown fürs Mega-Konzert läuft

Oberhausen. Es sind nur noch wenige Tage: Superstar Johnny Depp kommt mit den „Hollywood Vampires“ nach Oberhausen. Das kosten die Tickets fürs Konzert.

Er singt doch noch! Eigentlich sah es um das Konzert der „Hollywood Vampires“ mit Superstar Johnny Depp in der Rudolf-Weber-Arena schon zappenduster aus. Durch die Corona-Pandemie waren ursprünglich angedachte Termine nicht mehr zu halten. Am Ende sagte der Veranstalter sogar die komplette Tour ab. Den Kurzbesuch neben dem Centro Oberhausen inklusive.

Doch es dauerte nicht lange, da meldete sich das Star-Trio um Schauspieler Johnny Depp (60), Alt-Rocker Alice Cooper (75) und Aerosmith-Gitarrist Joe Perry mit neuen Tourdaten zurück. Am kommenden Dienstag, 20. Juni, legen die „Hollywood Vampires“ in Oberhausen endlich los. Es ist der Auftakt für fünf Konzerte in Deutschland.

Johnny Depp in Oberhausen: Es gibt Tickets fürs Arena-Konzert

Anfang des Monats gab es für die Anhänger noch eine Schrecksekunde: Johnny Depp musste drei Konzerte in den USA wegen einer Knöchelverletzung auf Juli verschieben. Bisher gibt es aber keine Hinweise, dass es für den Oberhausen-Gig nicht reicht könnte. Die Vampires spielten bereits wieder in Istanbul.

Wer das Arena-Konzert spontan besuchen möchte, muss für Tickets keine überteuerten Ticketbörsen durchsuchen. Denn: Es gibt im Vorverkauf, zum Beispiel bei Ticketmaster, noch reguläre Tickets für die meisten Kategorien. Die Preise bewegen sich zwischen 88 und 124 Euro.

Johnny Depp erreichte in den 1990er-Jahren in der TV-Serie „21 Jump Street“ vor allem unter jungen Zuseherinnen und Zusehern große Popularität. Die Krimi-Folgen liefen hierzulande zuerst bei RTL plus.

Zuvor hatte der Schauspieler aus dem US-Bundesstaat Kentucky in Wes Cravens Horror-Kultschocker „Nightmare on Elm Street“ eine kleine Rolle. Zuletzt machte Johnny Depp aber auch mit der Schlammschlacht vor Gericht mit seiner Ex-Frau Amber Heard für Schlagzeilen.

Vor 20 Jahren sorgte Depp als schrulliger Captain Jack Sparrow im Piraten-Spaß „Fluch der Karibik“ für Entzücken. Dafür gab es sogar eine Oscar-Nominierung. Es folgten vier Fortsetzungen.

Johnny Depp in Oberhausen: Viele Songs aus den 1970er-Jahren

Vampire-Kollege Alice Cooper gehört zu den ganz großen Rocknamen und brachte bereits Ende der 1960er-Jahre schmissige Songs auf die Reise. Titel wie „School's out“ und „Poison“ schrieben Musik-Geschichte. Ebenfalls mit an Bord ist Joe Perry, mit kurzer Unterbrechung Gitarrist und neben Steven Tyler zweite Stimme von Aerosmith. Perry spielte Songs wie „Cryin'“ und „Crazy“ ein.

Der Bandname „Hollywood Vampires“ geht übrigens auf Alice Cooper und einige trinkfeste Musikerkollegen zurück, die sich in den 1970er-Jahren regelmäßig trafen. Daraus ist seit 2015 eine Rock-Band mit Johnny Depp und Joe Perry geworden, die überwiegend Songs aus der früheren Zeitepoche spielt, wie David Bowies „Heroes“.

Nach dem Oberhausen-Konzert spielen die „Hollywood Vampires“ in Metropolen wie München, Paris, Hamburg, Berlin, London und Budapest.

