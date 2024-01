Joggen im Winter: Drei gute Laufstrecken in Oberhausen

Oberhausen Auch im Winter kann Joggen schön und wohltuend sein. In Oberhausen gibt es beispielsweise eine beleuchtete Strecke. Drei Tipps.

Wenn die Temperaturen draußen unter zehn Grad sinken, denken nicht mehr allzu viele Menschen an Sport im Freien. Dabei kann die Bewegung gerade im Winter neue Kräfte freisetzen: die frische Luft und die Ruhe tun dem Kopf gut. Für Hobby-Läufer haben wir drei Tipps, wo man in Oberhausen gute Runden drehen kann.

Rhein-Herne-Kanal:

Mitte November wurde die beleuchtete Laufstrecke am Rhein-Herne-Kanal eröffnet. Auf rund fünf Kilometern können Hobby-Läuferinnen und Läufer auch in den Abendstunden sicher Sport machen. Die Strecke startet am Niederrhein-Stadion und führt am Kanal entlang bis zur Osterfelder Brücke. Von dort geht es auf der anderen Seite zurück. In den Abendstunden erhellen blendfreie Leuchten den Weg. Das Licht wird schrittweise gedimmt, scheint zwischen 0 und 4 Uhr mit 30 Prozent Leuchtkraft und fährt danach wieder hoch. Kostenpunkt: 700.000 Euro.

Kaisergarten:

In der Parkanlage des Kaisergartens Oberhausen sind verschiedene Laufstrecken möglich. Foto: Thomas Gödde / FUNKE Foto Services

Am Rhein-Herne-Kanal gibt es nicht nur die beleuchtete Laufstrecke, sondern auch den Kaisergarten. Praktisch: Mit dem Auto ist der Parkplatz (unter der Woche kostenlos) an der Konrad-Adenauer-Allee leicht zu erreichen. Von hier aus sind verschiedene Runden und Längen möglich. Entlang des Kanals beispielsweise, bis zur Eisenbahnbrücke, dann bis zum Wohnmobilstellplatz und zurück. Innerhalb des Parks sind die Strecken beliebig erweiterbar. Und mit Glück trifft man den bekannten Hobby-Läufer Hans-Georg Strasdas, der in seinem Läufer-Leben schon mehr als 100.000 Kilometer abgespult hat. Der Kaisergarten gehört zu seinem bevorzugten Lauf-Gebiet.

Hiesfelder Wald

Für Naturliebhaber: der Hiesfelder Wald. Foto: Christoph Wojtyczka / FUNKE Foto Services

Ebenso viele Kilometer hat auch der Sterkrader Werner Kerkenbusch erlaufen. Der Rentner trainiert meist im Kirchhellener Wald auf Bottroper Stadtgebiet. Er empfiehlt allerdings auch die Runde im Hiesfelder Wald. Wer es naturverbunden mag, ist hier genau richtig. Gestartet werden kann beispielsweise an der Franzosenstraße am Restaurant Zum Hirschkkamp. Von hier aus kann man am Rotbach entlang joggen und nach einer beliebigen Zeit umkehren. Fünf bis 7,5 Kilometer Laufstrecke sind so möglich. Kerkenbusch hat noch einen anderen Tipp für ambitionierte Läufer: Den „Rhein-Herne-Kanal-Marathon“. Der startet in Essen-Dellwig am Freibad Hesse. Wendemarke ist die Osterfelder Brücke. Auf sieben Kilometer sieht man bekannte Wahrzeichen wie den Gasometer und den Zauberlehrling.

