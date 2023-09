Job mit Zukunft: Pflegefachkräfte sind heiß begehrt

Oberhausen. Neues Jahr, neues Glück: Wer sich für eine Ausbildung zum Pfleger/zur Pflegerin entscheidet, hat viele Möglichkeiten.

Der Bedarf an Pflegefachkräften ist riesig. Wer Altenpfleger, Krankenpfleger oder Kinderkrankenpfleger (seit 2020 zusammengefasst Pflegefachfrau/Pflegefachmann) werden will und eine passende Ausbildung sucht, ist an den zahlreichen Pflegeschulen an Rhein und Ruhr willkommen. Im Oktober startet die nächste Ausbildungsrunde und noch sind Plätze frei.

In Oberhausen informiert die Initiative Pflegeberufe Oberhausen (IPO) über die Ausbildungsmöglichkeiten in der Stadt und hat es sich zur Aufgabe gemacht, „die Vorbehalte der Gesellschaft gegenüber Pflegeberufen aufzubrechen“, wie es in einer Broschüre heißt. Zurzeit herrsche ein absoluter Mangel an Pflegekräften. Pflegeeinrichtungen wie Altenheime, ambulante Pflegedienste und Krankenhäuser seien davon akut betroffen. Für den Pflegeberuf spricht laut IPO neben den sehr guten Übernahme-Chancen auch eine vergleichsweise hohe Vergütung: „Die Pflegeausbildung ist unter den Top Ten der bestbezahlten Ausbildungsberufe in Deutschland.“ Laut IPO gibt es im ersten Ausbildungsjahr 1140 Euro, im zweiten Ausbildungsjahr 1202 Euro und im dritten Ausbildungsjahr 1303 Euro.

Ausbildung zur Pflegefachkraft: Möglichkeiten in und um Oberhausen

In Oberhausen können sich Interessierte an der Berufsfachschule für das Gesundheitswesen der Arbeiterwohlfahrt bewerben (Mülheimer Straße 8, Schulleitung: Thomas Reick, 0208 8206 910). Die Johanniter-Akademie NRW bietet am Campus Oberhausen (Musikweg 2, 0208 3099 470) ebenfalls eine Pflegeausbildung. In der Nachbarschaft gibt es weitere Möglichkeiten: in Duisburg die Pflegeschule Duisburg (Fahrner Straße 133, 0203 5081 351, www.evkln.de/krankenpflegeschule), in Mülheim die Ategris-Fachschule für Gesundheitsberufe (Wertgasse 30, 0208 3092 307, www.ategris.de), in Essen die Katholische Schule für Pflegeberufe (Süderichstraße 1, 0201 898 070, www.kks-essen.de), in Dorsten das St. Elisabeth-Bildungsinstitut für Gesundheitsberufe (Hülskampsweg 1-3, 02362 2951 552, www.kkrn.de).

Einrichtungen, die sich als Ausbildungsstätte zur Verfügung stellen, gibt es zahlreich in Oberhausen, unter anderem die Ameos- und ASB-Pflegezentren, verschiedene Seniorenzentren wie „Abendfrieden“ und „Gottesdank“, Ambulante Pflegedienste wie die der Ruhrwerkstatt, der Arbeiterwohlfahrt oder kirchlicher Träger und Krankenhäuser wie das EKO oder Johanniter.

Die Ausbildung zur Pflegefachfrau/zum Pflegefachmann dauert drei Jahre und wird in theoretische und praktische Phasen eingeteilt. Eine Zwischenprüfung findet am Ende des zweiten Ausbildungsjahres statt. Zugangsvoraussetzung ist entweder ein mittlerer oder als gleichwertig anerkannter Schulabschluss oder ein Hauptschulabschluss zusammen mit abgeschlossener mindestens zweijähriger Berufsausbildung oder eine erfolgreich abgeschlossene Assistenz- oder Helferausbildung oder ein sonstiger zehnjähriger allgemeiner Schulabschluss.

